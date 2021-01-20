Зарплати вчителів зростуть на 20% вже в січні – Шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ, у тому числі вчителів.

Таким чином зарплати вчителів зростуть вже в січні майже на 20%.

"Уряд виділив цього року на зарплати нашим вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами", – зазначив Шмигаль.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет пояснив, як саме відбуватиметься нарахування:

"Заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня – на 8,4%".

"Наприклад, посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн.

Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року.

Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн.

Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року", – пояснив міністр.

За словами міністра усі доплати, надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів.

Крім підвищення зарплат учителів, за інформацією прем’єр-міністра, уряд також заклав кошти для підвищення виплат медикам на 30% цього року.

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