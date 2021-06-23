Як у Києві вакцинуватимуть проти COVID-19 цього тижня, та де отримати запрошення на другу дозу 

Охочі вакцинуватися проти COVID-19 у Києві 24-27 червня можуть попередньо записатися на імунізацію у сервісі HELSІ.
Цього тижня щеплення від COVID-19 будуть проводити у центрі вакцинації, створеному на базі Міжнародного виставкового центру.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Загалом щеплення будуть проводити протягом 4 днів – з четверга по неділю.
Обрати зручний день та час можна, скориставшись сервісом Helsi.me.
|Фото alexraths/Depositphotos
Повідомлення про підтвердження запису буде надіслано на вказаний номер телефону.
"Його потрібно показати при вході до пункту вакцинації разом із попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".
Також необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код", – розповідає директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург.
Дані про проведену вакцинацію відображаються в додатку Helsi, а також в електронному кабінеті користувача на сайті.
Запрошення на отримання другої дози вакцини, можна також знайти у додатку.
"Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також прийде в додаток.
Його можна завантажити безкоштовно у AppStore та Google Play", – зауважує СЕО сервісу Helsi.mе Євген Донець.
У КМДА також радять, утриматися від очікування в "живій черзі" через сильну спеку та мати декларацію з лікарем.
"У цьому випадку процес вакцинації проходить набагато швидше", – додає Валентина Гінзбург.
Детальніше про те, як проходить вакцинація у центрах щеплень на вихідних, читайте у нашому матеріалі.
Вас також може зацікавити:
В Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Як його отримати?
Як отримати повторне щеплення проти COVID-19 у цетрах вакцинації. Пояснення МОЗ
Вакцинація у центрах щеплень на вихідних: що потрібно, аби отримати вакцину від COVID-19
В Україну привезли вакцину Johnson&Johnson, але для вакцинації працівників приватної компанії
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.