Як у Києві вакцинуватимуть проти COVID-19 цього тижня, та де отримати запрошення на другу дозу

Охочі вакцинуватися проти COVID-19 у Києві 24-27 червня можуть попередньо записатися на імунізацію у сервісі HELSІ.

Цього тижня щеплення від COVID-19 будуть проводити у центрі вакцинації, створеному на базі Міжнародного виставкового центру.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Загалом щеплення будуть проводити протягом 4 днів – з четверга по неділю.

Обрати зручний день та час можна, скориставшись сервісом Helsi.me.

Фото alexraths/Depositphotos

Повідомлення про підтвердження запису буде надіслано на вказаний номер телефону.

"Його потрібно показати при вході до пункту вакцинації разом із попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

Також необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код", – розповідає директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург.

Дані про проведену вакцинацію відображаються в додатку Helsi, а також в електронному кабінеті користувача на сайті.

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Запрошення на отримання другої дози вакцини, можна також знайти у додатку.

"Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також прийде в додаток.

Його можна завантажити безкоштовно у AppStore та Google Play", – зауважує СЕО сервісу Helsi.mе Євген Донець.

У КМДА також радять, утриматися від очікування в "живій черзі" через сильну спеку та мати декларацію з лікарем.

"У цьому випадку процес вакцинації проходить набагато швидше", – додає Валентина Гінзбург.

Детальніше про те, як проходить вакцинація у центрах щеплень на вихідних, читайте у нашому матеріалі.

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