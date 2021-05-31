Вакцинація у центрах щеплень на вихідних: що потрібно, аби отримати вакцину від COVID-19

ОНОВЛЕНО 25.06.2021

29 травня в Україні почали працювати центри вакцинації населення проти COVID-19.

Станом на 13 червня працювало понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях та Києві.

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Щоб отримати щеплення у центрі вакцинації, потрібно дотримуватися певних умов.

Розповідаємо детальніше про те, що потрібно мати із собою та як відбувається процес імунізації.

Фото tomisl.z/Depositphotos

Кого вакцинують у центрах?

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що отримати щеплення в таких центрах зможуть люди, які попередньо записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр.

Крім того, у МОЗ наголошували, що у центрах вакцинуватимуть лише для тих громадян, яких попередньо запросили телефонним дзвінком.

Пріоритет мали надавати людям похилого віку, старше 60 років.

При цьому у Києві 29-30 травня вакцинація населення відбувалася не лише за попереднім узгодженням.

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Людей, які виявили бажання і мали відповідний запис у "Дії", вакцинували у форматі живої черги.

Фото Наталія Бушковська

Таким чином, багато громадян, які не входять до пріоритетних груп третього етапу вакцинації, також змогли отримати щеплення.

Згодом у МОЗ вирішили, що вакцинуватимуть і тих людей, яким ще не надійшло запрошення.

Просто задля зменшення скупчень та черг потоки людей розподілили на дві черги:

В одній будуть люди з листа очікування, яких попередньо запрошуватимуть на певний день та час щеплення через телефонний дзвінок чи повідомлення.

В іншій – усі охочі зробити щеплення з листа очікування вакцинації, яким ще не надійшло запрошення.

Коли можна потрапити у центри вакцинації?

Зазвичай такі центри працюють лише у вихідні дні.

Проте в різних регіонах їхні графіки роботи можуть відрізнятися.

Наприклад, у Києві цього тижня отримати щеплення можна протягом 4 днів.

Детальніше дізнатися про години роботи центрів можна на сторінках обласних центрів громадського здоров'я, департаментів охорони здоров'я, або уточнити у місцевій адміністрації.

Якщо ви маєте намір отримати щеплення у Києві або Одесі, можна попередньо записатися на вакцинацію на медичному порталі для пацієнтів Helsi.me.

Там є змога обрати вільний день та конкретний час, що допомагає уникнути черг.

Раніше у МОЗ розповіли, що з надходженням нових партій вакцин та ініціативи місцевої влади центри можуть почати працювати й в будні дні та в інших містах.

Як проходить вакцинація

Громадяни, які отримують щеплення проти коронавірусної хвороби у центрах вакцинації, не можуть самостійно обирати препарат.

Наразі всіх щеплюють вакциною CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, дружина якого вакцинувалася проти COVID-19 у київському центрі, зауважив, що процес просувався досить швидко.

"За моїм спостереженням, на оформлення та вакцинацію одного пацієнта з декларацією із сімейним лікарем було потрібно 2-3 хвилини, без декларації – 4-6 хвилин.

Середній час на одну людину можна припустити 4 хв", – додав він.

У КМДА запевняють, що пришвидшити процес вакцинації допомагає декларація із сімейним лікарем.

"Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години", – розповідає директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.

За інформацією "Української правди", людям, які очікували на вакцинацію, попередньо не проводили медичного огляду.

Проте уточнювалась наявність хронічних хвороб, алергічних реакцій та стан здоров'я на момент щеплення.

Після вакцинації була можливість почекати певний час у "зоні очікування", де також чергували групи медиків.

Фото Ольга Кириленко

Після імунізації деякі громадяни отримали довідки про те, що вони вакциновані конкретним препаратом. Проте таке підтвердження отримали не всі.

Крім того, дехто отримав запрошення на друге щеплення із зазначенням дати. Інших людей обіцяли запросити на повторну вакцинацію у телефонному режимі.

У МОЗ пояснюють, що на повторне щеплення люди будуть запрошені за такою ж процедурою, як і на введення першої дози вакцини – телефонним дзвінком або повідомленням.

Запрошення на отримання другої дози вакцини, можна також знайти у додатку Helsi.me.

Після щеплення другою дозою видаватимуть Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке потім за потреби можна буде надати під час перетину державного кордону.

"Якщо людині не видали таке свідоцтво в центрі вакцинації, його можна отримати в закладі охорони здоров’я або у свого сімейного лікаря на підставі запису про щеплення, внесеного до електронної системи охорони здоров'я", – додають у відомстві.

А також запевняють, що за всіма, хто щеплений першою дозою препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech) зарезервована друга доза цієї ж вакцини.

Які документи потрібно мати для вакцинації у центрі?

У КМДА нагадали, що для щеплення в центрі вакцинації із собою необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія";

копію декларації з лікарем, якщо її підписано (бажано, але не обов'язково).

Громадянам, які записалися на вакцинацію в конкретний день на порталі Helsi.me потрібно також показати повідомлення про підтвердження запису, яке буде надіслано на вказаний номер телефону.

У КМДА зазначають, що особи, яких попередньо запросили на вакцинацію, мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади.

У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

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