Вакцинація у центрах щеплень на вихідних: що потрібно, аби отримати вакцину від COVID-19

29 травня в Україні почали працювати три центри вакцинації населення проти COVID-19.

Наразі їх відкрили у Києві, Одесі та Львові.

Щоб отримати щеплення у центрі вакцинації, потрібно дотримуватися певних умов.

Розповідаємо детальніше про те, що потрібно мати із собою та як відбувається процес імунізації.

Фото tomisl.z/Depositphotos

Кого вакцинують у центрах?

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що отримати щеплення в таких центрах зможуть люди, які попередньо записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр.

Крім того, у МОЗ наголошували, що у центрах вакцинуватимуть лише для тих громадян, яких попередньо запросили телефонним дзвінком.

Пріоритет мали надавати людям похилого віку, старше 60 років.

При цьому у Києві 29-30 травня вакцинація населення відбувалася не лише за попереднім узгодженням.

Людей, які виявили бажання і мали відповідний запис у "Дії", вакцинували у форматі живої черги.

Фото Наталія Бушковська

Таким чином, багато громадян, які не входять до пріоритетних груп третього етапу вакцинації, також змогли отримати щеплення.

Проте координатор з вакцинації у Києві Василь Животенюк наголошує, що у наступні вихідні (5-6 червня) вакцинувати будуть лише за сформованими списками.

Коли можна потрапити у центри вакцинації?

На перших етапах такі центри будуть працювати лише у вихідні дні.

У різних містах визначили такі робочі години:

у Києві – з 10 до 18 години.

у Львові – з 10 до 19 години.

у Одесі – з 9 до 17 години.

Як проходить вакцинація

Громадяни, які отримують щеплення проти коронавірусної хвороби у центрах вакцинації, не можуть самостійно обирати препарат.

Наразі всіх щеплюють вакциною CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, дружина якого вакцинувалася проти COVID-19 у київському центрі, зауважив, що процес просувався досить швидко.

"За моїм спостереженням, на оформлення та вакцинацію одного пацієнта з декларацією із сімейним лікарем було потрібно 2-3 хвилини, без декларації – 4-6 хвилин.

Середній час на одну людину можна припустити 4 хв", – додав він.

За інформацією "Української правди", людям, які очікували на вакцинацію, попередньо не проводили медичного огляду.

Проте уточнювалась наявність хронічних хвороб, алергічних реакцій та стан здоров'я на момент щеплення.

Після вакцинації була можливість почекати певний час у "зоні очікування", де також чергували групи медиків.

Фото Ольга Кириленко

Після імунізації деякі громадяни отримали довідки про те, що вони вакциновані конкретним препаратом. Проте таке підтвердження отримали не всі.

Крім того, дехто отримав запрошення на друге щеплення із зазначенням дати.

Інших людей обіцяли запросити на повторну вакцинацію у телефонному режимі.

Які документи потрібно мати для вакцинації у центрі?

У КМДА нагадали, що для щеплення в центрі вакцинації із собою необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія";

копію декларації з лікарем, якщо її підписано (бажано, але не обов'язково).

При цьому Сергій Горбачов зазначив, що центр у столиці обслуговує лише громадян з київською реєстрацією.

"Я не знаю, чи були випадки, коли людей, що приїхали здалеку, могли відмовитися вакцинувати, але таке, в принципі, було можливо", – додав він на своїй сторінці у соцмережі.

У коментарях під дописом користувачі зазначали, що деяким людям вдалось отримати щеплення без реєстрації у столиці, проте із підписаною декларацією в місцевому медичному закладі.

Щодо імунізації в інших містах, то голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у соцмережі зауважив, що щеплення робитимуть мешканцям області.

Наразі "Українська правда. Життя" звернулась до МОЗ із проханням уточнити деталі організаційного процесу у центрах вакцинації.

Зокрема, ми адресували МОЗ такі запитання:

Чи потрібно мати реєстрацію у тому місті або області, де знаходиться центр вакцинації, щоб отримати щеплення?

Як буде організована вакцинація населення на наступному тижні?

Чи можуть люди надалі отримати щеплення у порядку живої черги? За яких умов це можливо?

Які документи повинна отримати людина після вакцинації у центрі щеплення?

Чому деякі люди після вакцинації одразу отримали запрошення на повторне щеплення, а інших обіцяли запросити у телефонному режим?

Чи є у країні достатня кількість препарату CoronaVac , щоб всі, хто отримав щеплення в центрах вакцинації, змогли отримати другу дозу?

В яких містах планують відкрити наступні центри вакцинації, коли їх можна очікувати?

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