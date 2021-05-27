В Україну привезли вакцину Johnson&Johnson, але для вакцинації працівників приватної компанії

В Україну привезли вакцину проти коронавірусної хвороби Janssen виробництва компанії Johnson&Johnson, щоб вакцинувати працівників приватної компанії.

Для щеплення своїх співробітників компанія зі США придбала 500 доз препарату.

Наразі вакцина виробництва Johnson&Johnson не зареєстрована для використання в Україні.

Реклама:

Проте компанія отримала дозвіл на ввезення препарату від Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві підтвердили цю інформацію у коментарі "Укрінформу".

Фото Esbenklinker/Depositphotos

За їхніми словами, працівникам компанії потрібно зробити щеплення препаратом, який сертифікований у США, через особливості роботи.

"Вакцина виробництва Johnson&Johnson ще не зареєстрована в Україні.

500 доз цієї вакцини було завезено на територію нашої держави згідно з затвердженим порядком ввезення незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів виключно для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму.

Співробітники компанії працюють на Алясці у сфері рибальства, тож вакцинація сертифікованою в США вакциною є вимогою в’їзду на територію Сполучених штатів Америки", – пояснили у МОЗ.

Реклама:

А також запевнили, що компанія надала всі необхідні документи, які визначені порядком.

За даними міністерства, станом на ранок 27 травня щеплення вакциною Janssen отримало 224 українці.

Нагадаємо, що на території України дозволено використовувати вакцини, зареєстровані в США, Великій Британії чи Європейському Союзі.

Раніше про такі зміни до законодавства розповідав колишній очільник міністерства Максим Степанов.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".