У Дніпрі медики врятували пацієнта, в якого було 100% ураження легенів

У Дніпрі лікарі врятували пацієнта, в якого попередньо діагностували 100% ураження легенів внаслідок коронавірусної хвороби.
Чоловік перебував у реанімації протягом місяця.
Про важкий випадок розповів головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
"Анатолії з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць знаходився у реанімаційному відділенні.
Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень", – розповідає очільник медзакладу.
|Фото Wavebreakmedia/Depositphotos
Наразі пацієнта уже перевели з реанімації, проте покращення стану було важко досягнути.
За словами медиків, пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків.
"Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття", – додає Сергій Риженко.
Лікар зазначає, що наразі у пацієнта, ще спостерігається серйозне ураження легень та фібрози.
Наразі пацієнт має пройти реабілітацію, яка повинна йому допомогти.
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