У Дніпрі медики врятували пацієнта, в якого було 100% ураження легенів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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9 червня 2021

У Дніпрі лікарі врятували пацієнта, в якого попередньо діагностували 100% ураження легенів внаслідок коронавірусної хвороби. 

Чоловік перебував у реанімації протягом місяця. 

Про важкий випадок розповів головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. 

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"Анатолії з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць знаходився у реанімаційному відділенні. 

Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень", – розповідає очільник медзакладу. 

 Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Наразі пацієнта уже перевели з реанімації, проте покращення стану було важко досягнути.  

За словами медиків, пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків. 

"Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття", – додає Сергій Риженко. 

Лікар зазначає, що наразі у пацієнта, ще спостерігається серйозне ураження легень та фібрози.

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Наразі пацієнт має пройти реабілітацію, яка повинна йому допомогти. 

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