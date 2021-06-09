У Дніпрі медики врятували пацієнта, в якого було 100% ураження легенів

У Дніпрі лікарі врятували пацієнта, в якого попередньо діагностували 100% ураження легенів внаслідок коронавірусної хвороби.

Чоловік перебував у реанімації протягом місяця.

Про важкий випадок розповів головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Реклама:

"Анатолії з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць знаходився у реанімаційному відділенні.

Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень", – розповідає очільник медзакладу.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Наразі пацієнта уже перевели з реанімації, проте покращення стану було важко досягнути.

За словами медиків, пацієнт перебував під апаратом штучної вентиляції легень, а також потребував кисню у великих об'ємах і різноманітних ліків.

"Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття", – додає Сергій Риженко.

Лікар зазначає, що наразі у пацієнта, ще спостерігається серйозне ураження легень та фібрози.

Реклама:

Наразі пацієнт має пройти реабілітацію, яка повинна йому допомогти.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".