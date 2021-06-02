У МОЗ назвали симптоми COVID-19, з якими варто викликати швидку

У Міністерстві охорони здоров’я назвали перелік симптомів при COVID-19, через які варто зв'язатись з лікарем або викликати швидку.

Йдеться про високу температуру, утруднене дихання та зниження сатурації.

"Якщо у вас тривалий час тримається температура більш як 38,5 градусів і жарознижувальні не допомагають – це привід зв'язатись з лікарем або викликати швидку", – наполягають у МОЗ.

До переліку симптомів, через які треба викликати швидку, входять:

температура вище 38,5 °C, яка не знижується після ліків протягом тривалого часу,

задишка 30 дих/хв та сатурація менше 95%,

нудота, блювання, діарея, які не вдається зупинити самостійно,

зміни психічного стану: сплутаність чи втрата свідомості, млявість.

У МОЗ також просять не купувати ліки, які не призначав лікар. Особливо це стосується антибіотиків, які не можна пити без відповідних аналізів.

"Пам'ятайте, антибіотик ефективний проти бактерій, а не вірусів", – наголошують у міністерстві.

Також у МОЗ радять не витрачати кошти на противірусні препарати, оскільки вони не запобігають COVID-19.

Що ви можете робити при COVID-19:

пити багато рідини,

регулярно провітрювати кімнату,

якщо є можливість, не контактуючи з людьми, виходити на прогулянку,

не забувати регулярно мити руки та за можливості тримати дистанцію з близькими, якщо вони не хворіють.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що на ризик смерті від COVID-19 вказують два показники, які легко виміряти вдома.

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