Вчені виявили механізм, який може допомогти зупинити метастази в онкохворих

Дослідники виявили механізм, який перешкоджає розповсюдженню метастазів ракової пухлини по організму людини.

Йдеться про спеціальний білок, що допомагає запобігти попаданню клітин злоякісної пухлини в кров і поширенню їх в інші частини тіла.

Про це повідомляє MedicalXpress.

За словами доктора філософії Університету Джона Гопкінса, провідного автора дослідження Каустава Бера, цей білок – TRPM7– зупиняє розповсюдження клітин по судинній системі.

Як пише видання, отримані дані допомагають пролити світло на малозрозумілий вид метастазування, який називається "інтравазацією" – коли ракові клітини, що відокремилися від первинної пухлини, потрапляють в кровообіг, щоб подорожувати до інших частинах тіла і створювати колонії.

Дослідники показують, що штучне збільшення білка TRPM7 у пухлинних клітинах може допомогти зупинити інтравазацію і, зрештою, метастазування.

Фото: sciencepics/Depositphotos

Раніше TRPM7 був відомий як регулятор кальцію в клітинах, але нове розуміння його ролі в міграції клітин викликає захоплення у дослідників.

Білок відчуває потік рідини в кровоносній системі і вказує клітині змінити напрямок, тим самим зменшує швидкість інтравазації.

"Процес подібний до того, що відбувається, коли ви торкаєтесь гарячого чайника і забираєте руку", – пояснив старший автор дослідження Константінос Константопулос, професор хімічної та біомолекулярної інженерії, член комплексного онкологічного центру Сідні Кіммель в Університеті Джона Гопкінса.

У подальших експериментах дослідники виявили, що нормальні клітини мають більш високий рівень TRPM7, ніж клітини саркоми (тип ракових клітин пухлини), і що штучне накопичення білка в клітинах пухлини підвищує їх чутливість до потоку рідини.

"Мета дослідження полягала в тому, щоб перевірити, чи зможемо ми взяти ці ракові клітини і змусити їх поводитися як нормальні. І нам це вдалося", – сказав Бера.

Також дослідники зазначають, що окремі пацієнти з остеосаркомою, раком молочної залози, шлунка та печінки, аналізи яких демонструють високий рівень TRPM7, частіше живуть довше, ніж ті, у кого рівень білка нижчий.

Потрібні додаткові дослідження, але команда сподівається, що отримані результати в підсумку можуть призвести до нових методів лікування раку.

"Нам знадобляться подальші розробки, перш ніж ми зможемо перенести це в клінічні умови, але ми вважаємо, що вперше даємо остаточну картину ролі TRPM7 у вирішальному етапі метастазування пухлини", – сказав Константопулос.

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