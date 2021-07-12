У Таїланді змішуватимуть вакцини Sinovac і AstraZeneca для кращого захисту проти COVID-19

У Таїланді міксуватимуть китайську COVID-вакцину Sinovac з європейським препаратом AstraZeneca, щоб підвищити захист від коронавірусу.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Таїланду, повідомляє Reuters.

Другу дозу AstraZeneca отримають ті, кого спершу щепили Sinovac.

"Це зроблено для поліпшення захисту від штаму "Дельта" і підвищення рівня імунітету проти хвороби", – сказав журналістам міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Якщо план реалізують, він стане першим публічним поєднанням китайської вакцини з препаратом, розробленим на Заході.

Медичні працівники, які вже повністю вакциновані Sinovac, також отримають третю бустерну дозу.

Це може бути або вакцина AstraZeneca, або мРНК-вакцини, як-от Pfizer.

Третю бустерну дозу введуть через 3-4 тижні після другого уколу Sinovac.

Фото: brendarochablossom/Depositphotos

Відповідне рішення у Таїланді прийняли після того, як місцеве міністерство охорони здоров'я заявило, що 618 медичних працівників з 677 348 співробітників, які отримали дві дози Sinovac, заразилися COVID-19 з квітня по липень.

Одна медсестра померла, а інший медичний працівник перебуває в критичному стані.

Водночас в українському МОЗ опираються на дані досліджень, в яких вакцина Sinovac продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100%-ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, Канада дозволяє змішувати вакцини AstraZeneca з Pfizer або Moderna.

Німеччина рекомендує змішувати AstraZeneca з будь-якою мРНК ("генетичною") вакциною.

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