У Південній Кореї через COVID-19 заборонили швидку музику в тренажерних залах

Яна Осадча журналіст
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13 липня 2021

У Південній Кореї у зв’язку з пандемією COVID-19 заборонили відтворення музики у тренажерних залах зі швидкістю більше 120 ударів на хвилину.

Обмеження діє під час групових тренувань, таких як аеробіка та спінінг, повідомляє видання The Guardian.

Так у Піденній Кореї хочуть  запобігти занадто швидкому диханню та бризкам поту на інших людей, уникаючи необхідності повністю закривати заклади, як це було під час попередніх хвиль зараження.

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Деякі опозиційні політики назвали це нововведення нісенітницею, а власники тренажерних залів не тільки не вважають ці правила ефективними, але й кажуть, що виконати їх нереально.

Вони говорять, що в наш час багато людей використовують власні навушники та переносні пристрої, і проконтролювати їхні плейлисти неможливо.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Крім того, нові антиковідні правила в Південній Кореї обмежують швидкість бігової доріжки максимум до 6 км/год та забороняють використання душових кабін у тренажерних залах. Також діє обмеження на матчі настільного тенісу.

62-річний відвідувач тренажерного залу Кан Ван Мунг Суг вважає, що уряд застосував подвійні стандарти щодо обмеження у тренажерних залах.

"Правила просто бюрократичні. Ніби ті, хто їх розробляв, ніколи не були в тренажерному залі. 

Правило 120 ударів на хвилину означає, що південнокорейці все ще можуть слухати Eye of the Tiger від Survivor або останні хіти групи K-pop BTS, такі як Dynamite і Butter. 

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Але якщо їх улюбленою піснею для тренувань є Psy's Gangnam Style – південнокорейський хіт, який став вірусним у всьому світі – їм не пощастило", – сказав він.

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