У Південній Кореї через COVID-19 заборонили швидку музику в тренажерних залах

У Південній Кореї у зв’язку з пандемією COVID-19 заборонили відтворення музики у тренажерних залах зі швидкістю більше 120 ударів на хвилину.

Обмеження діє під час групових тренувань, таких як аеробіка та спінінг, повідомляє видання The Guardian.

Так у Піденній Кореї хочуть запобігти занадто швидкому диханню та бризкам поту на інших людей, уникаючи необхідності повністю закривати заклади, як це було під час попередніх хвиль зараження.

Деякі опозиційні політики назвали це нововведення нісенітницею, а власники тренажерних залів не тільки не вважають ці правила ефективними, але й кажуть, що виконати їх нереально.

Вони говорять, що в наш час багато людей використовують власні навушники та переносні пристрої, і проконтролювати їхні плейлисти неможливо.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Крім того, нові антиковідні правила в Південній Кореї обмежують швидкість бігової доріжки максимум до 6 км/год та забороняють використання душових кабін у тренажерних залах. Також діє обмеження на матчі настільного тенісу.

62-річний відвідувач тренажерного залу Кан Ван Мунг Суг вважає, що уряд застосував подвійні стандарти щодо обмеження у тренажерних залах.

"Правила просто бюрократичні. Ніби ті, хто їх розробляв, ніколи не були в тренажерному залі.

Правило 120 ударів на хвилину означає, що південнокорейці все ще можуть слухати Eye of the Tiger від Survivor або останні хіти групи K-pop BTS, такі як Dynamite і Butter.

Але якщо їх улюбленою піснею для тренувань є Psy's Gangnam Style – південнокорейський хіт, який став вірусним у всьому світі – їм не пощастило", – сказав він.

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