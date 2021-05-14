Чи достатньо українці займаються спортом, та як це впливає на відновлення після COVID-19

Заняття спортом допомагає уникнути неприємних наслідків під час COVID-19 та допомагає відновитися після хвороби.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб підтримувати здорову форму, потрібно займатися спортом 2,5 години на тиждень.

Проте більшість українців не займається спортом у вільний час, а 10 % зовсім не дотримується таких рекомендацій.

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Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 14 травня.

Фото Kzenon/Depositphotos

За його словами, до початку пандемії рівень фізичної активності в Україні був високим.

При цьому 150 хвилин спорту на тиждень з високою ймовірністю допоможуть уникнути негативних наслідків після коронавірусної хвороби.

"Лише 10% українців не дотримувались рекомендації ВООЗ щодо принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності щотижня.

Водночас більшість населення 60% не займалися фізичною активністю у вільний час.

І зі збільшення віку ця тенденція наростає. У віковій групі старше 60 років цей показник досягає 92%" – розповів Ляшко.

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Санітарний лікар додав, що саме у цій віковій групі фіксується найбільша кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби в Україні.

Крім того, багато дорослих українців проводять свій день у сидячому положенні, що також впливає на їхню фізичну форму.

"Дуже поширеною була і є малорухлива поведінка.

Дорослі особи щодня проводять у сидячому або напівлежачому положенні 4-6 години у міській місцевості та 3,5 години у сільській", – розповів Ляшко.

Занепокоює також зниження фізичної активності дітей. За останні 7 років цей показник знизився на 17%.

Загалом малорухливий спосіб життя притаманний 76% сучасних підлітків.

"У середньому сучасний учень 5-9 класів проводить у положенні сидячи або лежачи, не враховуючи нічний сон, 10 годин на добу", – наголошує санітарний лікар.

За його словами, це призводить до порушень здоров’я.

Зокрема розвиток захворювань при низькому рівні рухової активності підвищується на 20%.

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