Як діяти, якщо ваших даних про вакцинацію немає в електронній системі. Пояснення МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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2 липня 2021

Записи про щеплення проти COVID-19 зберігаються у базі даних електронної системи охорони здоров’я.

З дозволу пацієнта вони  доступні відповідним медичним працівникам.

Відповідно, якщо є запис про першу дозу, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу.

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У МОЗ розповіли, що робити, якщо вашої інформації про щеплення немає в електронній системі охорони здоров’я.

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

Найперше, потрібно підтвердити отримання 1-ої дози. 

Якщо у вас є паперова довідка про проведення імунізації, варто звернутися до сімейного лікаря або ж в медичний заклад, де проводилась вакцинація. 

Якщо такої довідки немає – зателефонувати в контакт-центр медичної інформаційної системи, через яку вносилися дані,чи залишити звернення в контакт-центрі МОЗ. 

У випадку, якщо ваші дані в електронну систему охорони здоров'я внесли з помилкою, потрібно:

  • звернутися до сімейного лікаря та виправити помилку в системі;
  • попросити медичного працівника, який буде вводити 2-гу дозу вакцини, виправити помилку.

Нагадаємо, що завдяки даним в системі охорони здоров'ям можна також отримати електронний "ковідний сертифікат" на порталі "Дія".   

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