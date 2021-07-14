Вчені НАН назвали два фактори, які можуть погіршити ситуацію з COVID-19 в Україні

Ситуація з захворюваністю на COVІD-19 в Україні покращується, але є два фактори, які викликають занепокоєність у вітчизняних науковців.

Йдеться про зменшення середнього віку хворих і померлих в Україні та зростання показників захворюваності в Європі.

Наразі в Україні спостерігається зменшення кількості нових випадків COVІD-19 у більшості регіонів, повідомляє Національна академія наук.

За даними дослідників, середня кількість нових виявлених випадків в країні зменшилася до 476 осіб на день, або на 23% за два тижні.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 року та 442 – протягом тижня 21-27 липня 2021 року", – повідомляють в НАН.

Фото Jaykayl/Depositphotos

Але темпи зниження захворюваності на COVІD-19 уповільнюються. І при збереженні такої тенденції кількість нових випадків припинить зменшуватися приблизно через два тижні.

Автори дослідження стверджують, що стрімке падіння середнього віку хворих і померлих може вказувати на майбутнє зростання захворюваності. Оскільки епідемічний процес серед молоді, як правило, розвивається з певним випередженням.

Також стурбованість фахівців викликає суттєве погіршення ситуації в Європі.

"Є вагомі підстави вважати, що каталізатором такого погіршення стали масові заходи, пов’язані, зокрема, із Чемпіонатом Європи з футболу.

Така ситуація потребує пильнішої уваги до масових заходів, що проводяться в Україні", – пишуть науковці.

При цьому в червні в Україні продовжила знижуватися загальна смертність та кількість летальних випадків при COVІD-19. Показник загальної смертності повернувся на рівень 2015-2019 років.

"Відповідно, очікуваний рівень смертності при сценарії, якщо б коронавірусна інфекція була б прямо зараз повністю зупинена, ймовірно, був би нижчим, ніж в той же період будь-якого з минулих років, починаючи з 2015 року", – пояснюють вчені.

Разом з тим у червні цього року фіксується збільшення кількості смертей через спеку.

Нагадаємо, у вересні 2021 року науковці з двох інститутів Національної академії наук – Інституту біохімії та Інституту біології клітини – мають завершити свої дослідження та представити розробки української вакцини проти COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.