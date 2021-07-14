Вчені НАН назвали два фактори, які можуть погіршити ситуацію з COVID-19 в Україні

Ситуація з захворюваністю на COVІD-19 в Україні покращується, але є два фактори, які викликають занепокоєність у вітчизняних науковців.
Йдеться про зменшення середнього віку хворих і померлих в Україні та зростання показників захворюваності в Європі.
Наразі в Україні спостерігається зменшення кількості нових випадків COVІD-19 у більшості регіонів, повідомляє Національна академія наук.
За даними дослідників, середня кількість нових виявлених випадків в країні зменшилася до 476 осіб на день, або на 23% за два тижні.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 року та 442 – протягом тижня 21-27 липня 2021 року", – повідомляють в НАН.
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Але темпи зниження захворюваності на COVІD-19 уповільнюються. І при збереженні такої тенденції кількість нових випадків припинить зменшуватися приблизно через два тижні.
Автори дослідження стверджують, що стрімке падіння середнього віку хворих і померлих може вказувати на майбутнє зростання захворюваності. Оскільки епідемічний процес серед молоді, як правило, розвивається з певним випередженням.
Також стурбованість фахівців викликає суттєве погіршення ситуації в Європі.
"Є вагомі підстави вважати, що каталізатором такого погіршення стали масові заходи, пов’язані, зокрема, із Чемпіонатом Європи з футболу.
Така ситуація потребує пильнішої уваги до масових заходів, що проводяться в Україні", – пишуть науковці.
При цьому в червні в Україні продовжила знижуватися загальна смертність та кількість летальних випадків при COVІD-19. Показник загальної смертності повернувся на рівень 2015-2019 років.
"Відповідно, очікуваний рівень смертності при сценарії, якщо б коронавірусна інфекція була б прямо зараз повністю зупинена, ймовірно, був би нижчим, ніж в той же період будь-якого з минулих років, починаючи з 2015 року", – пояснюють вчені.
Разом з тим у червні цього року фіксується збільшення кількості смертей через спеку.
Нагадаємо, у вересні 2021 року науковці з двох інститутів Національної академії наук – Інституту біохімії та Інституту біології клітини – мають завершити свої дослідження та представити розробки української вакцини проти COVID-19.
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