Ще у 2021-му: Ляшко розповів, коли науковці мають представити розробку української вакцини проти COVID-19

У вересні 2021 року науковці з двох інститутів Національної академії наук – Інституту біохімії та Інституту біології клітини – мають завершити свої дослідження та представити розробки української вакцини проти COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Суспільному.
"Інститути Національної академії наук отримали фінансування з державного фонду наукових досліджень.
Вони у вересні мають завершити свої наукові дослідження та презентувати довакцинний штам, який може використовуватись у виробництві вакцин", – розповів Ляшко.
Міністр додав, що одна комерційна організація також окремо розробляє вакцину в Україні.
|Фото: alexraths/Depositphotos
Ще за своєї каденції ексочільник МОЗ Максим Степанов обіцяв виділити 100-150 мільйонів грн на приватну розробку української вакцини проти COVID-19.
Проте Ляшко запевнив, що грошей приватній компанії не дали, бо вона не представила необхідних доказів, що інвестувати у розробку – можна.
"Ні, вона (сума – ред.) не була виділена. Наразі комерційна організація не представила відповідних розрахунків – це були попередні розрахунки – і не довела нашим науковцям, що можна інвестувати в ці розрахунки", – розповів міністр.
Нагадаємо, в Україні планують виробляти деякі вакцини проти COVID-19, які вже використовують у світі.
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