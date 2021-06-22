Штам COVID-19 "Дельта" може швидше розповсюдитися в Україні через низьку вакцинацію

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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22 червня 2021

Штам коронавірусної хвороби "Дельта" може швидко розповсюдитися в Україні та мати тяжчі наслідки, ніж в західних сусідів. 

Про це йдеться в огляді Національної академії наук. 

Згідно з даними НАН, штам "Дельтам" матиме гірші наслідки для України через низький рівень вакцинації населення та велику міграцію з Росії. 

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При цьому  очікується, що до кінця літа штам домінуватиме на всій території Європи. 

 Фото Marushy99/Depositphotos

Загалом у країнах де цей штам уже став домінантним (Велика Британія, Російська Федерація, Португалія), спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки. 

Останній пік хвороби ці країни  пройшли приблизно в січні 2021 року і не мали весняного піка, як Україна, Польща, Румунія, Угорщина. 

Епідемічна динаміка України зараз найбільш схожа на динаміку Польщі та Румунії, в яких епідемічні показники сягнули мінімумів весни 2020 року.

У НАН зауважують, що на розповсюдження штаму в Україні також можуть вплинути послаблення правил щодо прибуття осіб з тимчасово окупованих територій.

Проте Україна може обмежити в'їзд з країн, де поширюється штам "Дельта".

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Наразі в країні спостерігається зменшення всіх епідемічних показників у всіх регіонах.

Зокрема, кількість нових виявлень, нових позитивних ПЛР-тестів і кількість летальних випадків зменшується вдвічі за 12–14 днів. 

А у порівнянні з піковим періодом початку квітня 2021 року, кількість позитивних тестів упала у 25 разів, нових виявлень – у 20 разів, летальних випадків – у 9 разів. 

Тижневе зниження числа нових госпіталізацій сповільнилося до 18,2% проти зниження на 29,7% тиждень тому та на 25,4% два тижні тому. 

При цьому число нових випадків хвороби знижується дещо швидше – на 34,3% за останній тиждень, 29,2% тиждень тому та 32,3% два тижні тому.

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