МОЗ пропонує колективам щеплюватися проти СOVID-19 ще однією вакциною

В Україні триває вакцинація організованих колективів проти коронавірусної хвороби.
Наразі працівників компанії щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Проте у Міністерстві охорони здоров'я розглядають можливість залучення іншого препарату.
Зокрема у відомстві пропонують компаніям подавати заявку на щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.
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Таке рішення у міністерстві пояснюють бажанням прискорити процес, оскільки кількість медичного персоналу обмежена.
Наразі щеплення організованих колективів відбуваються в порядку черговості за датою запису.
"Навантаження на мобільні бригади, які працюють з цим препаратом (CoronaVac – ред.), менше.
Тож ваші співробітники зможуть захиститися від COVID-19 значно раніше, ніж за загальною чергою", – пояснюють у відомстві.
Станом на 14 липня 2021 року, було щеплено понад 128 тисяч співробітників 954 компаній.
Усього на щеплення вже записані 471 тисяч осіб з 673 компаній.
Як подати заявку на вакцинацію працівників, читайте у нашому матеріалі.
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