МОЗ пропонує колективам щеплюватися проти СOVID-19 ще однією вакциною

Дарія Поперечна УП.Життя
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16 липня 2021

В Україні триває вакцинація організованих колективів проти коронавірусної хвороби. 

Наразі працівників компанії щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Проте у Міністерстві охорони здоров'я розглядають можливість залучення іншого препарату. 

Зокрема у відомстві пропонують компаніям подавати заявку на щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech. 

 Фото tomisl.z/Depositphotos

Таке рішення у міністерстві пояснюють бажанням прискорити процес, оскільки кількість медичного персоналу обмежена. 

Наразі щеплення організованих колективів відбуваються в порядку черговості за датою запису.

"Навантаження на мобільні бригади, які працюють з цим препаратом (CoronaVac – ред.), менше. 

Тож ваші співробітники зможуть захиститися від COVID-19 значно раніше, ніж за загальною чергою", – пояснюють у відомстві. 

Станом на 14 липня 2021 року, було щеплено понад 128 тисяч співробітників 954 компаній. 

Усього на щеплення вже записані 471 тисяч осіб з 673 компаній.

Як подати  заявку на вакцинацію працівників, читайте у нашому матеріалі

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