Чи можуть родичі працівників компаній вакцинуватися проти COVID-19 разом з ними? Відповідь МОЗ

Родичі тих працівників, яких компанії колективно записали на вакцинацію проти COVID-19, не можуть зареєструватися у чергу та щепитися разом з ними.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня.
"Досить часто мені ставлять запитання: чи входять до цих колективів родичі тих людей, які працюють в компаніях або організованих колективах? Не входять.
Ми робимо запис організованих колективів для того, щоб якомога швидше і більше нарощувати кількість щеплень на різних платформах в разі, коли буде велика кількість вакцин, оскільки наша мета – до 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення країни", – розповів Ляшко.
Станом на 30 квітня МОЗ зареєструвало 436 колективів, охочих вакцинуватися, в яких працює більше 53 тис. співробітників.
Щойно буде достатня кількість вакцин, мобільні бригади поїдуть їх щеплювати, стверджує Ляшко.
|Фото: SSilver/Depositphotos
Нагадаємо, компанії за бажанням можуть записати своїх працівників у чергу на щеплення проти COVID-19, якщо мають у штаті понад 50 людей, які хочуть вакцинуватися.
Водночас щеплювати колективи компаній можуть лише за певних умов.
Зареєструватися у чергу на вакцинацію працівників можна за номером: 0 800 60 20 19.
Якщо охочих вакцинуватися у колективі менше 50-ти, то у МОЗ рекомендують працівникам записатися до листа очікування індивідуально.
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