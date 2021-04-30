Чи можуть родичі працівників компаній вакцинуватися проти COVID-19 разом з ними? Відповідь МОЗ

Родичі тих працівників, яких компанії колективно записали на вакцинацію проти COVID-19, не можуть зареєструватися у чергу та щепитися разом з ними.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня.

"Досить часто мені ставлять запитання: чи входять до цих колективів родичі тих людей, які працюють в компаніях або організованих колективах? Не входять.

Ми робимо запис організованих колективів для того, щоб якомога швидше і більше нарощувати кількість щеплень на різних платформах в разі, коли буде велика кількість вакцин, оскільки наша мета – до 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення країни", – розповів Ляшко.

Станом на 30 квітня МОЗ зареєструвало 436 колективів, охочих вакцинуватися, в яких працює більше 53 тис. співробітників.

Щойно буде достатня кількість вакцин, мобільні бригади поїдуть їх щеплювати, стверджує Ляшко.

Фото: SSilver/Depositphotos

Нагадаємо, компанії за бажанням можуть записати своїх працівників у чергу на щеплення проти COVID-19, якщо мають у штаті понад 50 людей, які хочуть вакцинуватися.

Водночас щеплювати колективи компаній можуть лише за певних умов.

Зареєструватися у чергу на вакцинацію працівників можна за номером: 0 800 60 20 19.

Якщо охочих вакцинуватися у колективі менше 50-ти, то у МОЗ рекомендують працівникам записатися до листа очікування індивідуально.

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