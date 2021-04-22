Як дуже хочеться, то можна: колективи різних компаній можуть записатися на щеплення проти COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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22 квітня 2021

Відтепер компанії за бажанням можуть записати своїх працівників у чергу на щеплення проти COVID-19.

Для цього вони повинні мати у своєму штаті понад 50 людей, які хочуть вакцинуватися. 

При цьому не має обмежень щодо профілю компаній. 

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Про нову категорію, яка може записатися на щеплення, розповіли у Центрі громадського здоров'я.

"Щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. 

Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини", – пояснюють у ЦГЗ. 

 Фото alexraths/Depositphotos

Для проведення вакцинації керівництву компанії потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників – не менше 50 осіб. 

Але у ЦГЗ просять врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

Крім того, колектив має призначити відповідального за підготовку та організацію процесу.

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Щоб отримати щеплення проти COVID-19 компанія повинна також забезпечити необхідні умови:

  • Підготувати приміщення для вакцинації.
  • Підготувати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5–10 осіб.
  • Під час проведення вакцинації обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема маски.
 Фото МОЗ

Записатися у чергу на вакцинацію колективу можна за номером телефону: 0 800 60 20 19. 

"Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень", – додають у ЦГЗ. 

 Фото МОЗ

Якщо охочих вакцинуватися у колективі менше ніж 50, то у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують працівникам записатися до листа очікування індивідуально.

Раніше у МОЗ назвали кілька категорій, в яких роботодавці повинні записувати своїх працівників на вакцинацію проти коронавірусної хвороби

Нагадаємо, що нещодавно у Моршині заради експерименту вирішили вакцинувати проти COVID-19 більшість дорослого населення одночасно. 

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