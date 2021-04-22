Як дуже хочеться, то можна: колективи різних компаній можуть записатися на щеплення проти COVID-19

Відтепер компанії за бажанням можуть записати своїх працівників у чергу на щеплення проти COVID-19.

Для цього вони повинні мати у своєму штаті понад 50 людей, які хочуть вакцинуватися.

При цьому не має обмежень щодо профілю компаній.

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Про нову категорію, яка може записатися на щеплення, розповіли у Центрі громадського здоров'я.

"Щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації.

Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини", – пояснюють у ЦГЗ.

Фото alexraths/Depositphotos

Для проведення вакцинації керівництву компанії потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників – не менше 50 осіб.

Але у ЦГЗ просять врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

Крім того, колектив має призначити відповідального за підготовку та організацію процесу.

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Щоб отримати щеплення проти COVID-19 компанія повинна також забезпечити необхідні умови:

Підготувати приміщення для вакцинації.

Підготувати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5–10 осіб.

Під час проведення вакцинації обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема маски.

Фото МОЗ

Записатися у чергу на вакцинацію колективу можна за номером телефону: 0 800 60 20 19.

"Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень", – додають у ЦГЗ.

Фото МОЗ

Якщо охочих вакцинуватися у колективі менше ніж 50, то у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують працівникам записатися до листа очікування індивідуально.

Раніше у МОЗ назвали кілька категорій, в яких роботодавці повинні записувати своїх працівників на вакцинацію проти коронавірусної хвороби

Нагадаємо, що нещодавно у Моршині заради експерименту вирішили вакцинувати проти COVID-19 більшість дорослого населення одночасно.

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