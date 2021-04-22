Як дуже хочеться, то можна: колективи різних компаній можуть записатися на щеплення проти COVID-19

Відтепер компанії за бажанням можуть записати своїх працівників у чергу на щеплення проти COVID-19.
Для цього вони повинні мати у своєму штаті понад 50 людей, які хочуть вакцинуватися.
При цьому не має обмежень щодо профілю компаній.
Про нову категорію, яка може записатися на щеплення, розповіли у Центрі громадського здоров'я.
"Щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації.
Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини", – пояснюють у ЦГЗ.
|Фото alexraths/Depositphotos
Для проведення вакцинації керівництву компанії потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників – не менше 50 осіб.
Але у ЦГЗ просять врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.
Крім того, колектив має призначити відповідального за підготовку та організацію процесу.
Щоб отримати щеплення проти COVID-19 компанія повинна також забезпечити необхідні умови:
- Підготувати приміщення для вакцинації.
- Підготувати приміщення для медичного спостереження протягом 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5–10 осіб.
- Під час проведення вакцинації обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема маски.
|Фото МОЗ
Записатися у чергу на вакцинацію колективу можна за номером телефону: 0 800 60 20 19.
"Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень", – додають у ЦГЗ.
|Фото МОЗ
Якщо охочих вакцинуватися у колективі менше ніж 50, то у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують працівникам записатися до листа очікування індивідуально.
Раніше у МОЗ назвали кілька категорій, в яких роботодавці повинні записувати своїх працівників на вакцинацію проти коронавірусної хвороби
Нагадаємо, що нещодавно у Моршині заради експерименту вирішили вакцинувати проти COVID-19 більшість дорослого населення одночасно.
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