Лише 47% українців готові вакцинувати своїх дітей проти COVID-19. Опитування

33% батьків українських школярів готові підтримати запровадження вакцинації підлітків віком 12-17 років проти COVID-19 в Україні.

Водночас 47% батьків готові провакцинувати власних дітей проти COVID-19, якщо за кордоном буде доведена безпечність та ефективність вакцини для цієї вікової групи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

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Найбільше батьків "за" вакцинацію проживає на заході України – 52% готові щепити дитину в разі доведеної безпечності вакцини.

На півдні України таких батьків всього 25%.

Водночас жінки, порівняно з чоловіками, негативніше налаштовані щодо вакцинації дітей.

51% жінок висловилися проти вакцинації навіть якщо буде доведена її безпечність. Серед чоловіків проти було 43%.

Нагадаємо, наразі в Україні розглядається можливість щеплення дітей препаратом Pfizer.

У ВООЗ підтвердили, що підлітків можна щепити проти COVID-19, але поки однією вакциною.

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