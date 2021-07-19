Лише 47% українців готові вакцинувати своїх дітей проти COVID-19. Опитування

33% батьків українських школярів готові підтримати запровадження вакцинації підлітків віком 12-17 років проти COVID-19 в Україні.

Водночас 47% батьків готові провакцинувати власних дітей проти COVID-19, якщо за кордоном буде доведена безпечність та ефективність вакцини для цієї вікової групи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

Найбільше батьків "за" вакцинацію проживає на заході України – 52% готові щепити дитину в разі доведеної безпечності вакцини.

На півдні України таких батьків всього 25%.

Водночас жінки, порівняно з чоловіками, негативніше налаштовані щодо вакцинації дітей.

51% жінок висловилися проти вакцинації навіть якщо буде доведена її безпечність. Серед чоловіків проти було 43%.

Нагадаємо, наразі в Україні розглядається можливість щеплення дітей препаратом Pfizer.

У ВООЗ підтвердили, що підлітків можна щепити проти COVID-19, але поки однією вакциною.

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