Головний санлікар вважає, що невакцинованих дітей не можна допускати до школи

Невакцинованих дітей, у яких немає протипоказів до щеплення, не треба допускати до шкіл.
Натомість для них варто вибрати альтернативний формат навчання, наприклад, дистанційний, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.Life.
Кузін спирається на рішення Верховного Суду, який встановив, що відсторонення від занять дитини, яка не має щеплень за віком – законне.
|Ігор Кузін. Фото: Ганна Чабарай, LIGA.Life
"Я б зважав на рішення Верховного суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти.
І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів.
Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо", – розповів санлікар.
Нагадаємо, Верховний суд не задовольнив позов мами, яка вимагала дозволити її доньці відвідувати школу без щеплень.
У суді наголосили, що відсторонення від занять дитини, яка не має щеплень – законне.
У Мін’юсті стверджують, що діти, які не отримали профілактичні щеплення не через медичні протипоказання, не мають права відвідувати дитячі колективи.
Детальніше про те, в яких випадках дитина без щеплень може відвідувати садок чи школу та які існують альтернативи, розповіли у Міністерстві юстиції.
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