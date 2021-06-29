Головний санлікар вважає, що невакцинованих дітей не можна допускати до школи

Невакцинованих дітей, у яких немає протипоказів до щеплення, не треба допускати до шкіл.

Натомість для них варто вибрати альтернативний формат навчання, наприклад, дистанційний, вважає головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.Life.

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Кузін спирається на рішення Верховного Суду, який встановив, що відсторонення від занять дитини, яка не має щеплень за віком – законне.

Ігор Кузін. Фото: Ганна Чабарай, LIGA.Life

"Я б зважав на рішення Верховного суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти.

І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів.

Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо", – розповів санлікар.

Нагадаємо, Верховний суд не задовольнив позов мами, яка вимагала дозволити її доньці відвідувати школу без щеплень.

У суді наголосили, що відсторонення від занять дитини, яка не має щеплень – законне.

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У Мін’юсті стверджують, що діти, які не отримали профілактичні щеплення не через медичні протипоказання, не мають права відвідувати дитячі колективи.

Детальніше про те, в яких випадках дитина без щеплень може відвідувати садок чи школу та які існують альтернативи, розповіли у Міністерстві юстиції.

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