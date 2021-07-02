У МОЗ розповіли, коли вакцина від Pfizer буде у центрах щеплень та чи будуть колоти нею дітей 

Наприкінці липня вакцина проти COVID-19 від виробника Pfizer ймовірно з'явиться в масових центрах вакцинації.
Це зумовлено тим, що в Україні розпочнеться п'ятий етап імунізації проти коронавірусної хвороби.
Про такі зміни в організації щеплень розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Зараз у нас відбувається четверти етап щеплення, коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями.
На п'ятому етапі, тобто кінець липня-серпень, вакцинація буде доступна для всіх, зокрема вакцина Pfizer скоріш за все буде перерозподільна на пункти щеплень", – пояснив санітарний лікар.
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Нагадаємо, що наразі у центрах вакцинації охочих громадян вакцинують
За словами Кузіна, також розглядається можливість щеплення дітей препаратом Pfizer.
Ймовірно, такі нововведення також відбудуться влітку.
Проте запрошувати на вакцинацію будуть не всіх дітей, а лише тих, які перебувають у підвищенні групі ризику.
"Хотів би зауважити, що це буде відноситися не до 100% усіх дітей, а лише до тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від коронавірусної хвороби", – додав Кузін.
Нещодавно вчені підтвердили, що вакцина проти COVID-19 від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років.
Згодом використання препарату для щеплення дітей схвалили у Єврокомісії.
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