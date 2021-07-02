Потанцювати і вакцинуватися: на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр щеплень проти COVID-19

У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на території ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації.

Отримати щеплення проти COVID-19 можна буде протягом усіх днів фестивалю – з 5 по 11 липня.

Проте квиток на фестиваль для процедури імунізації мати не потрібно.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Фото belchonock/Depositphotos

"Наша мета – щепити якомога більше українців від COVID-19, щоб досягти колективного імунітету.

Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації.

Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусної хвороби, але й популяризувати щеплення серед молоді", – пояснив таке рішення міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вакцинувати будуть за попереднім записом у павільйоні №9 з 10:00 до 16:00.

У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Загалом щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації.

Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.

Як проходить вакцинація у центрах щеплень на вихідних та що для цього потрібно, читайте у нашому матеріалі.

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