Потанцювати і вакцинуватися: на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр щеплень проти COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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2 липня 2021

У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на території ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації. 

Отримати щеплення проти COVID-19 можна буде протягом усіх днів фестивалю – з 5 по 11 липня.

Проте квиток на фестиваль для процедури імунізації мати не потрібно.

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Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.  

 Фото belchonock/Depositphotos

"Наша мета – щепити якомога більше українців від COVID-19, щоб досягти колективного імунітету. 

Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. 

Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусної хвороби, але й популяризувати щеплення серед молоді", – пояснив таке рішення міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вакцинувати будуть за попереднім записом у павільйоні №9 з 10:00 до 16:00.  

У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. 

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Загалом щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. 

Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги. 

Як проходить вакцинація у центрах щеплень на вихідних та що для цього потрібно, читайте у нашому матеріалі

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