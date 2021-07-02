Потанцювати і вакцинуватися: на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр щеплень проти COVID-19

У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на території ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації.
Отримати щеплення проти COVID-19 можна буде протягом усіх днів фестивалю – з 5 по 11 липня.
Проте квиток на фестиваль для процедури імунізації мати не потрібно.
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.
|Фото belchonock/Depositphotos
"Наша мета – щепити якомога більше українців від COVID-19, щоб досягти колективного імунітету.
Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації.
Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусної хвороби, але й популяризувати щеплення серед молоді", – пояснив таке рішення міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Вакцинувати будуть за попереднім записом у павільйоні №9 з 10:00 до 16:00.
У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Загалом щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації.
Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.
Як проходить вакцинація у центрах щеплень на вихідних та що для цього потрібно, читайте у нашому матеріалі.
Вас також може зацікавити:
У МОЗ пояснили, що робити, якщо вас не записали на другу дозу вакцини проти COVID-19
Вакцинація на вихідних: як отримати щеплення проти COVID-19 у центрах вакцинації
Чи потрібна друга доза вакцини тим, хто вже перехворів COVID-19. Пояснили у МОЗ
У МОЗ розповіли, які компанії почали щеплювати проти COVID-19 та якою вакциною
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.