У МОЗ пояснили, що робити, якщо вас не записали на другу дозу вакцини проти COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
4627
30 червня 2021

Усі, хто отримав першушу дозу вакцини, гарантовано мають отримати 2-гу.

Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Для вакцинації 2-ю дозою вас повинні запросити телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення.

Люди, які  вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають 2-гу дозу в тих самих центрах.

"Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.

Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу", – запевняють у МОЗ.

 

Та що робити, якщо вас не записали?

Ближче до дати другого щеплення можна звернутись:

  • якщо вас вакцинували в пункті щеплення - до того самого пункту щеплення або ж, у випадку зміни локації, до найближчого. Також можна звернутись до сімейного лікаря;
  • якщо вакцинували в центрі масової вакцинації - до того самого центру вакцинації, або у випадку зміни локації, до найближчого;
  • якщо вас вакцинували організовано мобільними бригадами – до роботодавця.
 

Також записатися на другу дозу до центру масової вакцинації можна через сайт Helsi (за наявності вільних місць) або прийти до центру та зайняти місце у живій черзі. 

Якщо вам відмовили у щепленні, у МОЗ радять звернутися у контакт-центр за телефоном 0 800 60 12 19.

Вас також може зацікавити:

Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо жінка завагітніла? Пояснення МОЗ

Чи потрібна друга доза вакцини тим, хто вже перехворів COVID-19. Пояснили у МОЗ

Чи може вакцина проти COVID-19 спричинити безпліддя? Відповіді МОЗ про щеплення і жіноче здоров’я

Як записатися на вакцинацію проти COVID-19: 4 способи

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.
powered by lun.ua
 3179
КУЛЬТУРА

Як написати свою першу книжку, якщо ви не Стівен Кінг: поради від Любка Дереша, Ірени Карпи і Сашка Лірника

За підтримки Visa
 0
Здоров'я

Чому "згоріти" на сонці – це завжди шкідливо? Спростовуємо 6 міфів про засмагу

Дарія Поперечна
 0
Здоров'я

Сонцезахисні окуляри: як правильно вибрати, чи можна пластикові і коли іти до лікаря