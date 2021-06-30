У МОЗ пояснили, що робити, якщо вас не записали на другу дозу вакцини проти COVID-19

Усі, хто отримав першушу дозу вакцини, гарантовано мають отримати 2-гу.

Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Для вакцинації 2-ю дозою вас повинні запросити телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення.

Реклама:

Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають 2-гу дозу в тих самих центрах.

"Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.

Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу", – запевняють у МОЗ.

Та що робити, якщо вас не записали?

Ближче до дати другого щеплення можна звернутись:

якщо вас вакцинували в пункті щеплення - до того самого пункту щеплення або ж, у випадку зміни локації, до найближчого. Також можна звернутись до сімейного лікаря;

якщо вакцинували в центрі масової вакцинації - до того самого центру вакцинації, або у випадку зміни локації, до найближчого;

якщо вас вакцинували організовано мобільними бригадами – до роботодавця.

Також записатися на другу дозу до центру масової вакцинації можна через сайт Helsi (за наявності вільних місць) або прийти до центру та зайняти місце у живій черзі.

Реклама:

Якщо вам відмовили у щепленні, у МОЗ радять звернутися у контакт-центр за телефоном 0 800 60 12 19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.