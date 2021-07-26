У МОЗ закликають вагітних жінок вакцинуватися проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я закликає вагітних жінок пройти вакцинацію проти COVID-19 та запевняє, що це безпечно.

Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19, повідомляють в МОЗ.

"На сьогоднішній день є достатньо і досвіду вакцинації вагітних жінок.

Реклама:

У вагітних, які вакциновані проти COVID-19, не було виявлено якихось негативних наслідків", – запевняє лікар-імунолог Федір Лапій.

За його словами, в Україні схвалені рекомендації щодо щеплення жінок при надії.

Фото boggy22/Depositphotos

Те, що вакцинація вагітних є безпечним процесом, було також доведено в дослідженнях на тваринах.

"У вагітних тварин, які були вакциновані, не виявлено жодних негативних наслідків.

Навпаки, тварини могли виносити та народити здорових дітей", – розповідає експерт.

При цьому захворювання на COVID-19, навпаки, може призвести до передчасних пологів чи переривання вагітності, наголошують у відомстві.

Реклама:

Імунолог також зазначив, що перед вакцинацією необов’язково проходити тест на вагітність або відтерміновувати планування дитини через щеплення проти COVID-19.

"Не потрібно. Вакцинація до цього стосунку немає. Бережіть себе, бережіть свою вагітність і свою дитину", – закликав Лапій.

Нагадаємо, близько 1,5 мільйона дітей у всьому світі пережили смерть одного з батьків, бабусь, дідусів чи опікуна через COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.