Чи може вакцина проти COVID-19 спричинити безпліддя? Відповіді МОЗ про щеплення і жіноче здоров’я

Жінки частіше, ніж чоловіки звертаються зі скаргами на реакції після вакцинації проти COVID-19, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

✔️ Чому так відбувається? Чи може вакцинація вплинути на результати мамографії?

✔️ Чи впливає вакцина на менструальний цикл та чи може викликати безпліддя?

У МОЗ дали відповіді на ці запитання та пояснили, як вакцини впливають на жіноче здоров’я.

Як впливає вакцинація на жіночий організм?

Немає жодних досліджень, які б свідчили про те, що жінки мають сильніші реакції на вакцину.

Те, що повідомлення про побічні реакції від жінок надходять частіше, може бути пов'язаним з тим, що їх вакциновано на 4906 більше.

Чи може вакцинація вплинути на результати мамографії?

Так. Збільшення лімфатичних вузлів є нечастою побічною реакцією на вакцину від Pfizer. Потрібно зважати на це, якщо ви збираєтеся робити мамографію.

Чи впливає вакцина на менструальний цикл?

Поки що немає досліджень, які підтвердили би вплив вакцин на менструальний цикл.

Порушення менструального циклу – досить поширене явище, яке може бути спричинене стресом, зміною ваги, зміною фізичної активності і фоновими захворюваннями.

У разі порушення циклу після вакцинації варто звернутися до гінеколога.

Чи може вакцина викликати безпліддя?

Ні. За чутками, вакцина від Pfizer може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Але тоді так само відбувалося б і під час захворювання на COVID-19.

Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку по всьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.

Нагадаємо, вчені дослідили, чи пошкоджує вакцина проти COVID-19 плаценту у вагітних.

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