"Пандемія сирітства": 1,5 млн дітей у світі втратили рідних через COVID-19

Близько 1,5 мільйона дітей у всьому світі пережили смерть одного з батьків, бабусь, дідусів чи опікуна через COVID-19.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США вперше озвучив кількість дітей у світі, які залишились сиротами через смерть родичів під час пандемії COVID-19, або через наслідки хвороби. Ці дані опубліковані в журналі The Lancet.

Використовуючи дані смертності від COVID-19 з березня 2020 року по квітень 2021 року, дослідники підрахували, що понад мільйон дітей пережили смерть одного або обох батьків протягом перших 14 місяців пандемії, пише видання The Guardian.

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Ще півмільйона пережили смерть бабусі, дідуся або опікуна, з яким вони проживали.

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Більше всього дітей, які втратили батьків через COVID-19, проживають в Перу, в Південній Африці, Мексиці, Бразилії, Колумбії, Ірані, США та Росії.

Майже в кожній країні смертність серед чоловіків була більшою, ніж у жінок. Загалом, діти втрачали батьків у п’ять разів більше, ніж матерів.

"Нам потрібно швидко реагувати, тому що кожні 12 секунд дитина втрачає свого вихователя через COVID-19",– каже профессор Люсі Клувер.

Дослідники кажуть, що наведені ними цифри, ймовірно, занижені, оскільки вони базувались лише на офіційних даних смертності від COVID-19. А насправді таких дітей може бути набагато більше.

"Трагічно, що багато демографічних, епідеміологічних та медичних факторів дозволяють припустити, що справжні цифри постраждалих можуть бути на порядок більше.

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У найближчі місяці нові штами вірусу та повільний темп вакцинації у всьому світі загрожують прискорити пандемію і без того неймовірно постраждалих країнах, в результаті чого ще мільйони дітей стануть сиротами", – розповідає одна із авторок дослідження Джульєтт Унвін у коментарі Imperial College London.

Доктор Сет Флаксман, який теж працював над дослідженням, назвав таку ситуацію "прихованою пандемією сирітства".

"COVID-19 різко і назавжди змінив життя цих дітей. Ми мусимо діяти сьогодні, завтра буде занадто пізно для дитини, яка перебуває в дитячому будинку, і має великі психологічні проблеми через трагічних досвід.

Нам необхідно терміново визначити дітей, які стоять за цими цифрами, та посилити системи моніторингу, щоб кожна дитина могла отримати підтримку, яка їм потрібна для подальшого життя", – зазначив він.

Дослідники наголошують, що наразі необхідно посилити підтримку прийомних сімей, забезпечити доступ до шкіл та робити щеплення опікунам та вихователям дітей.

"Ці 1,5 мільйона дітей стали ще одним трагічним наслідком COVID-19, який забрав 3 мільйони життів по всьому світу.

Ми наголошуємо на тому, що захист та підтримка дітей-сиріт має стати пріоритетом для урядів країн, адже сирітство не зникає", – говорить доктор Сьюзен Хілліс, одна з провідних авторок дослідження.

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