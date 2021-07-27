На лікування пацієнтів з COVID-19 восени потрібно додатково 5-10 млрд гривень – НСЗУ

На фінансування послуг з лікування COVID-19 за Програмою медичних гарантій у вересні-грудні 2021 року необхідно виділити додатково 5-10 млрд грн.

Про це заявила заступниця директора департаменту медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак, повідомляють в "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зростання захворюваності очікується в кінці серпня-вересні.

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"Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам з COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах.

За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень складе від 5 до 10 млрд грн в залежності від того, як буде розвивається пандемія.

Якщо будемо розширювати мережу медзакладів, залучати не зовсім ефективну команду, то ця сума може збільшитися", – зауважила Фенчак під час брифінгу 27 липня.

Фото belchonock/Depositphotos

У НСЗУ також розповіли, що на початку 2021 року 6,5 млрд грн були перерозподілені з Програми медгарантій на вакцинацію. Наразі повернули лише половину цих коштів.

Керівник експертної організації StateWatch Гліб Канєвський наголосив, що з перерозподілом коштів не варто зволікати через нову хвилю захворюваності, яка очікується восени.

На його думку, кошти до медзакладів можна перерозподілити з інших бюджетних програм.

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Крім того, місцева влада також повинна фінансово долучитися до боротьби з COVID-19.

За результатами дослідження StateWatch, в 2020 році на боротьбу з пандемією найбільшу кількість коштів на одного жителя України виділили в Вінниці – 764 грн, а найменшу – в Рівному (141 грн) та Івано-Франківську (164 грн).

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