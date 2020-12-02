Шмигаль запевняє, що в 2021 році грошей на лікування COVID-19 вистачить. В НСЗУ це заперечують

Для лікування і вакцин від COVID-19 в держбюджеті передбачено 16 млрд грн.

І цих грошей для лікарень має вистачити, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він розповів під час засідання Кабміну 2 грудня.

"Лікарні будуть забезпечені всім необхідним - і киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту", - зазначив Шмигаль.

Проте в Національній службі здоров'я України вважають інакше:

"У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн.

Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19.

І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", – зазначають у НСЗУ.

Фото: Deliris/Depositphotos

Загалом на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн.

У НСЗУ запевняють, що ця кількість коштів також не дозволить виділити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

"Це якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати.

Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.

А онкологічні захворювання – серед лідерів в причинах смертності в Україні", – додають у відомстві.

Нагадаємо, Степанов боїться, що з України можуть виїхати лікарі через низькі зарплати.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.