Шмигаль запевняє, що в 2021 році грошей на лікування COVID-19 вистачить. В НСЗУ це заперечують

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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2 грудня 2020

Для лікування і вакцин від COVID-19 в держбюджеті передбачено 16 млрд грн. 

І цих грошей для лікарень має вистачити, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він розповів під час засідання Кабміну 2 грудня.

"Лікарні будуть забезпечені всім необхідним - і киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту", - зазначив Шмигаль.

Проте в Національній службі здоров'я України вважають інакше:

"У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн

Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19.

І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", – зазначають у НСЗУ. 

Фото: Deliris/Depositphotos

Загалом на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн.

У НСЗУ запевняють, що ця кількість коштів також не дозволить виділити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

"Це якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати. 

Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. 

А онкологічні захворювання – серед лідерів в причинах смертності в Україні", – додають у відомстві. 

Нагадаємо, Степанов боїться, що з України можуть виїхати лікарі через низькі зарплати.

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