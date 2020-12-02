Шмигаль запевняє, що в 2021 році грошей на лікування COVID-19 вистачить. В НСЗУ це заперечують

Для лікування і вакцин від COVID-19 в держбюджеті передбачено 16 млрд грн.
І цих грошей для лікарень має вистачити, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він розповів під час засідання Кабміну 2 грудня.
"Лікарні будуть забезпечені всім необхідним - і киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту", - зазначив Шмигаль.
Проте в Національній службі здоров'я України вважають інакше:
"У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн.
Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19.
І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", – зазначають у НСЗУ.
|Фото: Deliris/Depositphotos
Загалом на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн.
У НСЗУ запевняють, що ця кількість коштів також не дозволить виділити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.
"Це якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати.
Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.
А онкологічні захворювання – серед лідерів в причинах смертності в Україні", – додають у відомстві.
Нагадаємо, Степанов боїться, що з України можуть виїхати лікарі через низькі зарплати.
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