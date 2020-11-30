Бюджету на 2021 рік не вистачить на вакцинування, доплати та лікування COVID-19 – НСЗУ

У новому бюджеті на 2021 рік на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національної служби здоров'я України.

При цьому у відомстві зазначають, що цих коштів не вистачить на важливі напрямки охорони здоров'я.

Зокрема, мова йде про витрати на лікування хворих з COVID-19, вакцинування та доплати для первинної та екстреної допомоги

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"У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн.

Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19.

І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", – зазначають у НСЗУ.

У відомстві також зазначають, що потрібно закладати кошти і на вакцинування від коронавірусу.

Проте у бюджеті обсягом 123 млрд не достатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від COVID-19.

У НСЗУ запевняють, що ця кількість коштів також не дозволить виділити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

"Це якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати.

Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам.

А онкологічні захворювання – серед лідерів в причинах смертності в Україні", – додають у відомстві.

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