В Одеській області масово отруїлися діти, які приїхали на відпочинок з великою групою 

У Одеській області 9 дітей віком 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.
Захворіли діти, які прибули до місцевого готелю з міста Києва.
Всього відпочивати з групою приїхало 90 дітей.
Про спалах повідомили у Держпродспоживслужбі Одеської області.
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Фото ilona75/Depositphotos
Зазначається, що група дітей жила у готелі "BUGAS SEA VIEW" та харчувалась у тамтешньому ресторані.
Дітей із хворобливими симптомами направили в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської лікарні.
Попередньо їм встановили діагноз "Гострий гастроентероколіт".
Держспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з проведення відповідних лабораторних досліджень.
"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково", – зазначають у повідомленні.
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