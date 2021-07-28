В Одеській області масово отруїлися діти, які приїхали на відпочинок з великою групою

У Одеській області 9 дітей віком 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.

Захворіли діти, які прибули до місцевого готелю з міста Києва.

Всього відпочивати з групою приїхало 90 дітей.

Про спалах повідомили у Держпродспоживслужбі Одеської області.

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Зазначається, що група дітей жила у готелі "BUGAS SEA VIEW" та харчувалась у тамтешньому ресторані.

Дітей із хворобливими симптомами направили в інфекційне відділення Білгород-Дністровської міської лікарні.

Попередньо їм встановили діагноз "Гострий гастроентероколіт".

Держспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з проведення відповідних лабораторних досліджень.

"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково", – зазначають у повідомленні.

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