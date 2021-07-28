Де можна попередньо записатися на щеплення проти COVID-19 та якою вакциною. Перелік 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 липня 2021

Попередній онлайн запис на щеплення проти COVID-19 в центрах масової вакцинації цього тижня доступний у 9 містах. 

Про це повідомили на медичному порталі для пацієнтів Helsi.me 

Варто зауважити, що в центрах вакцинації використовують для щеплень різні препарати. 

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Наприклад, у Києві досі зберігається вікове обмеження щодо використання вакцини від Pfizer-BioNTech. 

Наразі отримати щеплення препаратом Comirnaty у столиці можуть лише люди віком від 60 років. Проте в інших містах таких обмежень немає.

 Фото belchonock/Depositphotos

Ось перелік центрів, в які можна записатися на щеплення онлайн:

☝️ Київ (1 пункт) – вакцини Moderna, CoronaVac.

☝️ Одеса (10 пунктів) – Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.

☝️ Харків (5 пунктів) – Pfizer.

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☝️ Полтава (3 пункти) – Pfizer, CoronaVac.

☝️ Біла Церква (4 пункти) – CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.

☝️ Запоріжжя (1 пункт) – Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.

☝️ Рівне (1 пункт) –Pfizer, CoronaVac.

☝️ Чернівці (6 пунктів) – Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.

☝️ Львів (7 пунктів) – Moderna, CoronaVac.

Під час запису варто звернути увагу, що назва вакцини вказана у назві бригади. 

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У столичному центрі вакцинації щеплюють препаратом Pfizer лише за попереднім записом

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