Де можна попередньо записатися на щеплення проти COVID-19 та якою вакциною. Перелік 

Попередній онлайн запис на щеплення проти COVID-19 в центрах масової вакцинації цього тижня доступний у 9 містах.
Про це повідомили на медичному порталі для пацієнтів Helsi.me
Варто зауважити, що в центрах вакцинації використовують для щеплень різні препарати.
Наприклад, у Києві досі зберігається вікове обмеження щодо використання вакцини від Pfizer-BioNTech.
Наразі отримати щеплення препаратом Comirnaty у столиці можуть лише люди віком від 60 років. Проте в інших містах таких обмежень немає.
|Фото belchonock/Depositphotos
Ось перелік центрів, в які можна записатися на щеплення онлайн:
☝️ Київ (1 пункт) – вакцини Moderna, CoronaVac.
☝️ Одеса (10 пунктів) – Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.
☝️ Харків (5 пунктів) – Pfizer.
☝️ Полтава (3 пункти) – Pfizer, CoronaVac.
☝️ Біла Церква (4 пункти) – CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.
☝️ Запоріжжя (1 пункт) – Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.
☝️ Рівне (1 пункт) –Pfizer, CoronaVac.
☝️ Чернівці (6 пунктів) – Moderna, CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer.
☝️ Львів (7 пунктів) – Moderna, CoronaVac.
Під час запису варто звернути увагу, що назва вакцини вказана у назві бригади.
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У столичному центрі вакцинації щеплюють препаратом Pfizer лише за попереднім записом
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