Дві дози вакцин Pfizer або AstraZeneca виявилися ефективними проти штаму "Дельта" – дослідження

Яна Осадча журналіст
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22 липня 2021

Вакцини  Pfizer та AstraZeneca є високоефективними проти штаму "Дельта", який зараз домінує у світі. 

Одна доза препаратів також має ефект, однак для високого захисту її недостатньо.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в журналі New England Journal of Medicine, пише Reuters.

Дві дози вакцини Pfizer були на 88% ефективні для запобігання захворюванню варіантом "Дельта", а два прийоми вакцини AstraZeneca – на 67%.

 Фото Esbenklinker/Depositphotos

При цьому повний цикл вакцинації препаратами Pfizer або AstraZeneca майже настільки ж ефективний проти штаму COVID-19 "Дельта", як і варіанту "Альфа".

"Були відзначені лише незначні відмінності в ефективності вакцини після отримання двох доз з штамом "Дельта" у порівнянні з "Альфа",  –  йдеться в дослідженні.

Наприклад, ефективність двох доз Pfizer від "Альфи" становить 93,7%.

Дослідження також показало, що одна доза Pfizer була ефективною проти "Дельти" на 36%, а одна доза AstraZeneca – приблизно на 30%.

"Наше дослідження про знижену ефективність однієї дози мусить прискорити дії, спрямовані на максимізацію прийому другої дози серед вразливих груп в контексті циркуляції варіанту "Дельта", – заявили автори дослідження.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили 6 випадків COVID-19 штаму "Дельта".

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, через кілька місяців штам COVІD-19 "Дельта" витіснить всі інші штами коронавірусу в Україні. Захиститися від нього допоможе щеплення.

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