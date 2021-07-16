У столичному центрі вакцинації щеплюють препаратом Pfizer лише за попереднім записом

У Києві в Міжнародному виставковому центрі почали щепити проти COVID-19 вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Отримати щеплення цим препаратом в центрі вакцинації можуть наразі лише люди віком від 60 років.
Крім того, щоб потрібно попередньо записатися на вакцинацію.
Про це повідомили в електронній медичній системі HELSI.ME.
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"Всі, хто хоче щепитись вакциною від Pfizer мають бути записані через helsi.me.
В порядку "живої" черги цією вакциною НЕ щеплять", – наголошують у компанії.
Люди, які чекають у "живій" черзі, а також молодші 60 років, можуть вакцинуватися препаратом CoronaVac від Sinovac.
Коли Pfizer стане доступним у центрі вакцинації для всіх охочих – наразі невідомо.
Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вакцина Pfizer стала доступною для всіх охочих у центрах масової вакцинації, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.
Згодом координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк заявив, що COVID-вакцини Pfizer не вистачить на всіх охочих в столиці.
Але у МОЗ цю інформацію спростували, зазначивши, що вакцини має вистачити, оскільки людей щеплюватимуть поступово.
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