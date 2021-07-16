У столичному центрі вакцинації щеплюють препаратом Pfizer лише за попереднім записом

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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16 липня 2021

У Києві в Міжнародному виставковому центрі почали щепити проти COVID-19 вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Отримати щеплення цим препаратом в центрі вакцинації можуть наразі лише люди віком від 60 років.

Крім того, щоб потрібно попередньо записатися на вакцинацію. 

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Про це повідомили в електронній медичній системі HELSI.ME.

 Фото alexraths/Depositphotos

"Всі, хто хоче щепитись вакциною від Pfizer мають бути записані через helsi.me

В порядку "живої" черги цією вакциною НЕ щеплять", – наголошують у компанії. 

Люди, які чекають у "живій" черзі, а також молодші 60 років, можуть вакцинуватися препаратом CoronaVac від Sinovac.

Коли Pfizer стане доступним у центрі вакцинації для всіх охочих – наразі невідомо. 

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вакцина Pfizer стала доступною для всіх охочих у центрах масової вакцинації, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

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Згодом координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк заявив, що COVID-вакцини Pfizer не вистачить на всіх охочих в столиці.

Але у МОЗ цю інформацію спростували, зазначивши, що вакцини має вистачити, оскільки людей щеплюватимуть поступово.

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Чого очікувати після вакцинації проти COVID-19?

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