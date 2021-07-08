Репродуктивний вік сучасної жінки збільшується – дослідження

Середньостатистичний репродуктивний період у сучасних жінок збільшується.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в журналі Американської медичної асоціації, де проаналізовано тенденції протягом 60 років.

Як пише медичне видання Sanfordhealth, репродуктивний період сучасної жінки виріс приблизно на два роки. Дослідження показало збільшення тривалості репродуктивного життя жінок з 35 до 37,1 року.

Ці дані можуть мати значення для планування сім’ї, бо більшість жінок хочуть знати, коли вони зможуть завагітніти.

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Протягом багатьох років медики стверджували, що після 35 років досягти вагітності може бути складніше.

Дані нового дослідження показують, що репродуктивний вік може незначно зростати, що може призвести до змін у медичних рекомендаціях для жінок.

Дослідники виявили, що середній вік менопаузи зростає з 48,4 до 49,9 років, а вік початку першої менструації, навпаки, зменшується з 13,5 до 12,7.

Як зазначають медичні фахівці, сьогодні не вважається патологією, коли перша менструація у дівчинки наступає в 11 років. На це впливає багато факторів: генетика, етнічне походження і навіть харчування.

"Якщо ви загалом здоровіші, це впливає на вашу фертильність або здатність підтримувати репродуктивне здоров'я", – говорить практикуюча-медсестра медичного центру Sanfordhealth Елісон Гаррісон.

Що стосується вагітності після 40, то, за словами медиків, існує ризик виникнення ускладнень.

"З цим пов'язані більш високі показники генетичних відхилень, вищий ризик викидня, а потім проблеми під час вагітності, як-от високий кров'яний тиск, передчасні пологи та більш високі показники мертвонародження", – каже Гаррісон.

Звертатися до медичних працівників фахівці радять вже в 35 років, якщо не вдалося завагітніти після 6 місяців спроб.

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