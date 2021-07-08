У Львові виконали гінекологічну операцію за допомогою робота

У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели першу гінекологічну операцію з застосуванням роботизованої системи.

Про це повідомляють на сторінці лікарні в соціальній мережі Facebook.

Операція була виконана за допомогою роботизованої системи Da Vinci – інноваційного хірургічного комплексу, який з'явився у львівській клініці у листопаді 2020 року.

Пацієнткою лікарні стала 19-річна дівчина, яка два роки страждала від постійних тазових болей та порушення менструального циклу.

Фото Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

Крім цього, у дівчини діагностували безпліддя та знайшли доброякісну пухлину (кисту), яка підлягає лише хірургічному лікуванню.

Медики прийняли рішення хірургічного втручання за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

"Використання мікроінструментів та 3D зображення високої чіткості дозволили нашим спеціалістам ювелірно видалити кисту за допомогою лише декількох маленьких проколів", – йдеться в повідомленні лікарні.

За словами лікарів, втручання пройшло успішно. Дівчину вже на другий день після операції виписали з лікарні.

У лютому 2021 року в цій лікарні також за допомогою робота Da Vinci була прооперована 13-річна дівчинка, яка народилася із патологією кишківника.

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