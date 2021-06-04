Частина лікарень відновить планові госпіталізації та операції пацієнтів – Ляшко

Частина державних лікарень не будуть приймати хворих на COVID-19 та відновлять надання планової медичної допомоги хворим.

Мова йде про планові госпіталізації та операції, а також лікування хворих з неінфекційними хворобами та не ургентними станами.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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У МОЗ вже визначили перелік лікарень, які продовжать надавати допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

"Ми два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я, і визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на першій хвилі хворі з коронавірусною хворобою, а всі інші лікарні повинні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим", – пояснив Ляшко.

Мережа лікарень для лікування хворих на COVID-19 скорочується, через стабілізацію епідситуації.

Міністр додав, що під час спалахів коронавірусної хвороби восени 2020 і навесні 2021 понад 50% від усього ліжкового фонду, який існує в мережі закладів охорони здоров'я, віддали під хворих на COVID-19.

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