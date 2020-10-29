МОЗ оновить лабораторію в Інституті раку, щоб робити операції за 50 тисяч євро

У Міністерстві охорони здоров'я планують відремонтувати та модернізувати молекулярно-генетичну лабораторію в Інституті раку.

Це дозволить проводити трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. Наразі такі трансплантації для дорослих онкогематологічних хворих в Україні не проводять.

Про це повідомили у МОЗ під час брифінгу 29 жовтня.

"Реалізація проєкту дозволить наблизити вирішення такої проблеми, як впровадження методу трансплантації кісткового мозку від неродинного донора.

Наразі такі трансплантації для дорослих онкогематологічних хворих в Україні не проводять. І держава витрачає великі кошти з програми лікування пацієнтів за кордоном, щоб пацієнти отримали лікування.

Одна така процедура за кордоном коштує приблизно 150 тисяч євро. В Україні така процедура коштувала б приблизно 50 тисяч євро", - розповідає авторка проєкту щодо модернізації лабораторії та завідувачка молекулярно-генетичної лабораторії в Інституті раку Наталія Грановська.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

За словами заступниця міністра охорони здоров'я Світлани Шаталової, проєкт "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" ще у 2017 році міжвідомча комісія відібрала для реалізації.

Проте у 2018 році коштів на це не передбачили, і у 2019 році проєкт відібрали повторно, але, як стверджує заступниця міністра, відновлювати лабораторію так і не почали.

"Ми передбачили фінансування у 2021 році для реалізації проєкту молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань", - зазначила Шаталова.

За словами Грановської, за 30 років лабораторію жодного разу капітально не ремонтували.

"З листопада цього року в Інституті запрацює оновлене відділення онкогематології, де будуть проводити трансплантації кісткового мозку.

Потужність цього відділення складає десь 20 трансплантацій на рік. І це вже можна було б робити зараз.

Але для впровадження методу трансплантації кісткового мозку від неродинного донора потрібна лабораторія, оскільки клініка та лабораторія складають єдиний комплекс в цьому процесі", - розповідає завідувачка лабораторії.

Тому, за словами Грановської, почати трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів можна тільки після запуску роботи лабораторії.

Нагадаємо, в квітні 2020 року в Україні вперше дитині пересадили кістковий мозок від неродинного донора.

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