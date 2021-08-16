Які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними? Пояснює імунолог

На вакцинацію проти COVID-19 інколи виникають побічні реакції.

Найчастіше у щеплених з’являється почервоніння, біль, набряк у місці уколу.

Які з побічних ефектів – нормальні, а коли варто звернутися до лікаря, пояснив лікар-імунолог Федір Лапій у відеоблозі Міністерства охорони здоров’я.

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Не варто хвилюватися, якщо після вакцинації у вас з’явилося:

✅ почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції ✅ лихоманка чи озноб ✅ головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі ✅ нудота ✅ втомлюваність Реклама: ✅ сонливість чи безсоння ✅ запаморочення

"На вакцинацію проти COVID-19 часом виникають побічні реакції. Зазвичай вони є дуже легкими і проявляються у вигляді почервоніння, набряку в місці ін’єкції, болю або грипоподібного синдрому.

Такі реакції бувають. Їх не потрібно спеціально лікувати", – розповів Лапій.

Це нормальні реакції, які минають за кілька днів.

"Важливо пам’ятати, що реакції, які виникають після вакцинації, можуть свідчити про початок тієї чи іншої хвороби.

Тож дійсно, коли симптоми тривають довше, ніж 2-3 дні і вони вас непокоять, звертайтеся за медичною допомогою", – наголосив Лапій.

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