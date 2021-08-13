У США дозволили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом

У США дозволили щеплювати третьою дозою COVID-вакцин Pfizer та Moderna людей з ослабленою імунною системою.

Відповідне рішення прийняло Управління з продовольства і медикаментів США, повідомляє New York Times.

Дозвіл поширюється на людей, яким пересадили цільні органи, та інших пацієнтів з порушенням імунної системи.

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"Управління з продовольства і медикаментів США усвідомлює, що люди з ослабленим імунітетом особливо піддаються ризику важкого захворювання на COVID-19.

Після ретельного огляду наявних даних, ми визначили, що ця маленька, вразлива група може отримати користь від третьої дози вакцин Pfizer або Moderna", – сказала доктор Джанет Вудкок, виконуюча обов'язки керівника управління.

Фото: SSilver

Близько 3% американців мають ослаблену імунну систему з різних причин – через рак, вживання деяких ліків, як-от стероїди, тощо.

Дослідження показують, що пацієнти, яким пересадили органи, часто мають слабку імунну відповідь на стандартний режим вакцинації, але отримують користь від третього щеплення.

Джанет Вудкок зазначила, що інші люди, які повністю вакциновані, мають належний захист і не потребують додаткової дози вакцини проти COVID-19.

"Зараз ми намагаємось з’ясувати, чи може знадобитися додаткова доза вакцин в майбутньому", – додала вона.

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Франція почала пропонувати треті дози вакцин людям з ослабленою імунною системою ще в квітні 2021 року.

Нещодавно Німеччина та Угорщина також пішли на цей крок.

Нагадаємо, в Україні використовують 4 різні вакцини, усі вони дводозні.

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