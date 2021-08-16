Вчені з'ясували, що може бути причиною симптомів LongCOVID

У людей, які страждають на постковідний синдром після COVID-19, спостерігають підвищені показники згортання крові.
Саме це порушення може допомогти пояснити тривалі симптоми, як-от погіршення фізичної форми і втому, пише MedicalXpress.
Вчені з Королівської колегії хірургів Ірландії проаналізували стан 50 пацієнтів, у яких LongCOVID тривав упродовж кількох місяців після того, як вони одужали від інфекції.
Дослідження опублікували в журналі Journal of Thrombosis and Haemostasis.
Вчені виявили, що маркери згортання крові були значно підвищені в крові пацієнтів з LongCOVID в порівнянні зі здоровими людьми.
Попри те, що всі показники в тих, хто одужав, повернулися до нормального рівня, маркери згортання крові залишалися підвищеними у людей з постковідним синдромом.
"Оскільки маркери згортання крові були підвищені, а маркери запалення повернулися до норми, наші результати показують, що система згортання може бути однією з першопричин LongCOVID", – розповіла провідна авторка дослідження Гелен Фогарті.
Як саме підвищене згортання крові впливає на довготривалість симптомів, вчені поки не уточнили.
|Фото: VitalikRadko/Depositphotos
Нагадаємо, при постковідному синдромі симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.
Довготривалі симптоми можуть бути такими:
❌ Хронічна втома
❌ Задишка
❌ Підвищений пульс
❌ Марення
❌ Інсульти
❌ Безсоння
❌ Втрата смаку / запаху
❌ Захворювання нирок
❌ Проблеми мобільності
❌ Головні болі
❌ М'язові болі
❌ Лихоманка
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