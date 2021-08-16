Вчені з'ясували, що може бути причиною симптомів LongCOVID

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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16 серпня 2021

У людей, які страждають на постковідний синдром після COVID-19, спостерігають підвищені показники згортання крові. 

Саме це порушення може допомогти пояснити тривалі симптоми, як-от погіршення фізичної форми і втому, пише MedicalXpress.

Вчені з Королівської колегії хірургів Ірландії проаналізували стан 50 пацієнтів, у яких LongCOVID тривав упродовж кількох місяців після того, як вони одужали від інфекції.

Дослідження опублікували в журналі Journal of Thrombosis and Haemostasis. 

Вчені виявили, що маркери згортання крові були значно підвищені в крові пацієнтів з LongCOVID в порівнянні зі здоровими людьми.

Попри те, що всі показники в тих, хто одужав, повернулися до нормального рівня, маркери згортання крові залишалися підвищеними у людей з постковідним синдромом.

"Оскільки маркери згортання крові були підвищені, а маркери запалення повернулися до норми, наші результати показують, що система згортання може бути однією з першопричин LongCOVID", – розповіла провідна авторка дослідження Гелен Фогарті.

Як саме підвищене згортання крові впливає на довготривалість симптомів, вчені поки не уточнили.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Нагадаємо, при постковідному синдромі симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.

Довготривалі симптоми можуть бути такими: 

❌  Хронічна втома

❌  Задишка

❌  Підвищений пульс

❌  Марення

❌  Інсульти

❌  Безсоння

❌  Втрата смаку / запаху

❌  Захворювання нирок

❌  Проблеми мобільності

❌  Головні болі

❌  М'язові болі

❌  Лихоманка

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