Long COVID: пацієнти втрачають працездатність на 6 місяців – дослідження

Пацієнти, які перехворіли коронавірусною хворобою, повідомляють про 205 можливих симптомів у 10 органах.

Багато людей, які страждають на long COVID все ще не можуть повноцінно повернутися до роботи через шість місяців після зараження, як показало масштабне дослідження.

Спочатку йшлося про те, що коронавірусна хвороба – це респіраторне захворювання, яке проходить за 2-3 тижні, однак чим довше пандемія триває, тим більше людей повідомляють про те, що деякі симптоми їх супроводжують вже півроку.

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У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання.

Відомо, що через COVID-19 втрачають запах і смак, у декого погіршується слух.

Лікарі вважають, що коронавірус може викликати проблеми в ротовій порожнині і псувати зуби.

Коронавірус впливає також на репродуктивну систему людини і в чоловіків наслідком може бути навіть імпотенція.

Деякі науковці обережно заявляють, що COVID-19 – це аутоімунне захворювання, саме через це уражаються такі різні органи людини.

Фото: depositphotos liukov

Немає єдиного пояснення про те, чому такі різні симптоми має long COVID, які його дійсні масштаби і вплив, але нові дослідження цього явища змушують серйозно переглянути оцінку цьому явищу.

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Для дослідження науковці із групи Patient Led Research for COVID-19 – це група пацієнтів, які є дослідниками за професією, але і самі мають симптоми довготривалого коронавірусу) опитали 3762 людини віком від 18 до 80 років із 56 країн світу.

Респонденти відповідали на 257 різних питань дев'ятьма мовами.

У результаті науковцями вдалося зафіксувати 205 симптомів у 10 органах людини, а 66 з них зберігаються протягом семи місяців.

"Цього ще немає в медичних підручниках, і майже не було опубліковано жодних великих дослідних робіт.

Частково прогрес тут полягає в простому введенні великих чисел і статистичних даних в існуюче уявлення про те, що відбувається.

Ніхто не зможе впоратися з цим захворюванням, поки ми не навчимося краще розповідати про те, що відбувається", – сказав The Guardian професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтманом.

До аналізу допускалися люди, котрі мали симптоми, які тривали понад 28 днів, початок симптомів яких припав на червень 2020 року.

Приблизно 65% респонденів (2454) розповіли, що відчували наслідки ще протягом шести місяців.

Це могли бути:

⚡ втома, ⚡ нездужання після навантаження, ⚡ когнітивна дисфункція ("мозковий туман"), ⚡ неврологічні проблеми, ⚡ головні болі, ⚡ проблеми з пам'яттю, ⚡ безсоння, ⚡ м'язові болі, ⚡ прискорене серцебиття, ⚡ задишка, ⚡ запаморочення/проблеми з рівновагою, ⚡ проблеми з мовою.

У майже 86% респондентів "тригером" повернення симптомів була фізична активність, стрес, фізичні вправи або надмірна мозкова активність.

Трапляються також інші симптоми, але менш поширені:

🔎 алергія, 🔎 параліч обличчя, 🔎 судоми, 🔎 погіршення зору чи слуху.

Серед неврологічних проблем, про які повідомляють 85% респондентів – це порушення пам'яті і когнітивної функції.

Це однаково часто трапляється серед усіх вікових груп і суттєво впливає на працездатність пацієнтів.

45% респондентів повідомили, що потребують зменшення графіку роботи порівняно з попередньою хворобою, тоді як приблизно 22% не працювали на момент опитування через стан здоров'я.

Чому висновки неоднозначні?

Висновки треба робити з обережністю і враховувати соціальний статус опитаних осіб і їх економічну можливість не працювати.

Більшість учасників повідомляли про наявність принаймні одного раніше існуючого захворювання, такого як алергія, мігрень та астма.

Дослідження проводилося і серед тих, хто мав підтверджений COVID-19 і тих, хто мав тільки підозру, що теж може впливати на інтерпретацію.

Також респондентів науковці набирали у групах підтримки, тому дані не обов'язково відображають загальну картину у всіх верств населення.

Доцент кафедри охорони здоров'я в Університеті Саутгемптона Нізрін Алван зауважує: "Люди, які одужують від довгого захворювання COVID-19, рідше беруть участь у таких опитуваннях, тому дослідження обмежується порівнянням тими, хто ще повністю не одужали".

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