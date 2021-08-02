В ОАЕ почнуть СОVID-вакцинацію дітей від 3 років

Об’єднані Арабські Емірати почнуть колоти китайську вакцину Sinopharm проти COVID-19 дітям у віці від 3 до 17 років.
Таке рішення було прийняте після клінічних випробувань та оцінок, повідомляє Reuters з посиланням на уряд ОАЕ.
Влада країни заявила, що в червні під час дослідження проводився моніторинг імунної відповіді у 900 дітей.
У дослідженні вакцини Sinopharm, яке проходило в Китаї, брали участь деякі члени правлячої родини Абу-Дабі. Вони супроводжували своїх дітей та племінників.
Про подробиці дослідження не повідомляється.
|Фото Barabasa/Depositphotos
ОАЕ має один з найвищих у світі показників імунізації населення. Станом на 1 серпня, 78,95% населення( приблизно 9 млн людей) отримали одну дозу вакцини, а 70,57% – були повністю вакциновані.
В країні провели фазу третіх клінічних випробувань вакцини, виготовленої державним китайським виробником ліків Sinopharm, і розпочалаи її виробництво у рамках спільного підприємства між Sinopharm та технологічною компанією, що базується вАбу-Дабі.
Нагадаємо, в Україні МОЗ дозволило використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації проти COVID-19 дітей віком від 12 років в конкретних випадках.
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