В ОАЕ почнуть СОVID-вакцинацію дітей від 3 років

Яна Осадча журналіст
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2 серпня 2021

Об’єднані Арабські Емірати почнуть колоти китайську вакцину Sinopharm проти COVID-19 дітям у віці від 3 до 17 років.

Таке рішення було прийняте після клінічних випробувань та оцінок, повідомляє Reuters з посиланням на уряд ОАЕ.

Влада країни заявила, що в червні під час дослідження проводився моніторинг імунної відповіді у 900 дітей. 

У дослідженні вакцини Sinopharm, яке проходило в Китаї, брали участь деякі члени правлячої родини Абу-Дабі. Вони супроводжували своїх дітей та племінників.

Про подробиці дослідження не повідомляється.

 Фото Barabasa/Depositphotos

ОАЕ має один з найвищих у світі показників імунізації населення. Станом на 1 серпня, 78,95% населення( приблизно 9 млн людей) отримали одну дозу вакцини, а 70,57% – були повністю вакциновані.

В країні провели фазу третіх клінічних випробувань вакцини, виготовленої державним китайським виробником ліків Sinopharm, і розпочалаи її виробництво у рамках спільного підприємства між Sinopharm та технологічною компанією, що базується вАбу-Дабі.

Нагадаємо, в Україні МОЗ дозволило використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації проти COVID-19 дітей віком від 12 років в конкретних випадках.

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