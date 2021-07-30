МОЗ дозволило робити COVID-щеплення дітям від 12 років

В Україні дозволено використовувати препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech для вакцинації від COVID-19 дітей віком від 12 років.

Рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо можливості вакцинації дітей були затверджені Міністерством охорони здоров’я України, повідомляють у відомстві.

Були враховані наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини.

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Вакцинувати дитину препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech, можна, якщо вона має високі ризики важкого перебігу ускладнень після хвороби на COVID-19.

А також, коли дитині необхідно потрапити в країну, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Фото belchonock/Depositphotos

Мова йде про такі випадки:

якщо родина виїжджає за кордон;

дитина виїжджає на навчання;

дитина є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів.

Також дозволено робити вакцинацію дитині, яка приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Нагадаємо, керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заїка повідомив, що в Україні під час п’ятої хвилі вакцинації дозволять щепити проти коронавірусу деяких дітей при виїзді за кордон, за умови, якщо вони матимуть відповідні рекомендації лікарів.

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