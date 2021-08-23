Що таке сексуальний фетишизм та як зрозуміти, чи є він у вас?

Фетиш – це стан, коли предмет або частина тіла викликає сексуальні фантазії і потяг у людини.

Фетиші бувають різними, починаючи від фут-фетиша і закінчуючи пристрастю до певних практик БДСМ.

Однак не стільки зміст фетиша повинен викликати занепокоєння, а наскільки фетиш змінює життя людини і впливає на стосунки, пише VeryWellMind.

Вам цікаво, чи є у вас фетиш або чи може він бути у вашого партнера?

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Що таке фетиш?

Сексуальний або еротичний фетиш можна визначити як тотальну сексуальну фіксацію на об'єкті або частини тіла.

Об'єкт фіксації називається фетишем, а людину з фетишем – фетишистом.

Чому виникає фетишизм, вчені достеменно не знають.

Фетишизм – це розлад?

Сексуальний фетиш не є розладом за замовчуванням, але він може ним стати, якщо погіршує здатність людини нормально функціонувати в повсякденному житті.

"Якби ваш партнер сказав: "Одягни сьогодні сексуальні туфлі", ви, ймовірно, сказали б: "Чому б і ні?".

Але якби ваш партнер сказав: "Можеш спати в іншій кімнаті, просто залиш мені своє взуття", це вже проблема", – каже психіатр, професор в Медичному коледжі Вейл Корнелл Кеннет Розенберг.

Тобто у чоловіка, який більше не відчуває сексуального потягу до своєї дружини і збуджується тільки тоді, коли бачить її туфлі, фетиш буде вважатися проблемою.

Коли фетиш переходить в категорію психічного розладу?

Ось критерії для діагностування фетишистського розладу відповідно до Діагностичного і статистичного посібниказ психічних розладів.

Перший критерій: протягом 6 місяців ви відчуваєте сексуальний потяг, який зосереджений на негенітальній частині тіла або неживому об'єкті.

Він може проявлятися у фантазіях або поведінці.

Другий критерій: ваші фантазії або вчинки спричиняють серйозні страждання або заважають нормально функціонувати в повсякденному житті.

Третій критерій: об'єкт не може бути одягом, яку ви використовуєте для переодягання, і не може бути пристроєм для стимуляції, як-от вібратором.

Щоб фетиш вважався розладом, він повинен завдавати серйозних страждань і тривати не менше 6 місяців.

Якщо стан не відповідає цим критерієм, то фетиш тоді варто сприймати як сексуальний інтерес до певних дій або об'єктів, які вам подобаються.

Приклади фетишів

📌 Сексуальний інтерес тільки до модифікацій тіла, наприклад, до татуювань або пірсингу.

📌 Сексуальний інтерес тільки до певних предметів одягу, наприклад, до панчіх, спідниць або нижньої білизни.

📌 Сексуальний інтерес тільки до взуття або конкретних видів взуття.

📌 Сексуальний інтерес тільки до певних частин тіла, наприклад, до ступнів, пупка, ніг, рота, нігтів тощо.

📌 Трихофілія – cексуальний інтерес до певних типів волосся або волосся на тілі.

Часто об’єктом є волосся на голові людини, хоча трихоофілія може проявлятися як збудження через довге або коротке волосся, через стрижку.

📌 Сексуальний інтерес до стетоскопів, сосок або підгузників.

Наприклад, людина з фетишем підгузників отримує задоволення від підгузника і / або від його використання.

Деяким фетишист підгузників подобається випорожнюватися у підгузник або спостерігати за іншими дорослими в підгузниках.

📌 Урофілія або сексуальний інтерес тільки до дій, пов'язаних з сечовипусканням.

Збудження пов'язане із запахом, відчуттям або смаком сечі, а також з сечовипусканням на іншу людину.

📌 Некрофілія або сексуальний інтерес тільки до тіла померлої.

📌 Копрофілія або скатофілія – статеве збудження відбувається тільки при маніпуляціях з калом партнера – від спостереження за дефекацією до поїдання фекалій.

📌 Лактофілія або сексуальний інтерес тільки до годуючих грудей.

Це фетиш, коли де люди (зазвичай чоловіки) отримують сексуальне задоволення від спостерігання за жінкою в період лактації, смоктання молока з грудей і / або мають статеві контакти з жінками в цей період.

📌 Менофілія це сексуальне збудження і потяг до менструальної крові жінки. Існують різні форми менофіліі: декому подобається секс з жінкою, у якої менструація, іншим подобається її смак або запах.

📌 Мукофілія – збудження тільки від чхання.

Лікування фетишизму

Коли фетиш є розладом, він може призвести до незаконної діяльності, втрати інтересу до звичайних сексуальних дій і поганих стосунків.

У цих випадках лікування фетишу потрібне, щоб зменшити залежність і підвищити інтерес до прийнятних стимулів.

Лікування розладу зазвичай тривале. Хоча в посібнику не вказані конкретні методи, серед успішних підходів – різні форми терапії, а також медикаментозне лікування.

Деякі препарати, що відпускаються за рецептом, можуть допомогти позбутися нав’язливих думок, пов'язаних з фетишистським розладом.

Фетиші у стосунках

Якщо людина хоче привнести будь-який фетиш у стосунки, важливо спершу поговорити з партнером.

Відкритість і відповіді на будь-які питання, які можуть виникнути у близької людини, можуть стати містком до вивчення фетишів у безпечному та узгодженому середовищі.

Наприклад, прості повсякденні заняття, як-от педикюр або масаж ніг, можуть стати способом ввести фут-фетиш у сексуальне життя.

Найважливішим фактором, який слід враховувати при включенні фетишів у стосунки і сексуальну активність, є згода.

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