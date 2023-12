Вчені з’ясували, чи буває Long COVID у дітей та скільки часу тривають симптоми

Більшість дітей з COVID-19 одужують протягом тижня, але у декого симптоми можуть бути тривалими.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Lancet Child and Adolescent Health, пише The New York Times.

Науковці з Королівського коледжу Лондона вивчили дані понад 1700 британських дітей у віці від 5 до 17 років, які мали позитивний результат тесту на COVDI-19 і у яких розвинулися симптоми в період з 1 вересня 2020 року по 24 січня 2021-го.

Реклама:

Вчені виявили, що у 4,4% дітей симптоми COVID-19 тривають чотири тижні або довше, а у 1,8% – вісім тижнів і довше.

Натомість у 13,3% дорослих з COVID-19 симптоми тривали не менше чотирьох тижнів, а у 4,5% – не менше восьми тижнів.

Отже, Long COVID трапляється у дітей рідше, ніж у дорослих.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

В середньому хвороба триває 5 днів у дітей молодшого віку (від 5 до 11 років) і 7 днів у дітей старшого віку у віці від 12 до 17 років.

Водночас вчені з’ясували, що підлітки у віці від 12 до 17 років хворіють довше, ніж молодші, і у них частіше виникають симптоми, які тривають не менше чотирьох тижнів.

Найчастіше у дітей з’являються:

Реклама:

головні болі,

втома,

біль в горлі,

втрата нюху.

"Обнадіює те, що кількість дітей, які відчувають тривалі симптоми COVID-19, невелика.

Тим не менш, невелика кількість дітей дійсно тривалий час хворіє COVID-19, і наше дослідження підтверджує досвід цих дітей та їхніх сімей", – розповіла провідна авторка дослідження докторка Емма Дункан, ендокринологиня Королівського коледжу Лондона.

Нагадаємо, Long COVID – це процес, коли симптоми вірусу зберігаються ще кілька тижнів поспіль та довгостроково впливають на організм.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.