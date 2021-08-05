Повна вакцинація проти COVID-19 втричі знижує ризик заразитися. Дослідження

Люди, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, мають втричі менші шанси заразитися коронавірусною хворобою.

Такі результати показало нове дослідження Імперського медичного коледжу Великої Британії.

Дані базуються на аналізах мазків близько 100 тисяч людей в Англії в період з 24 червня по 12 липня.

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У людей, які не були щеплені, хворобу виявляли втричі частіше, ніж у тих, хто отримав обидві дози вакцини: 1,21% проти 0,40%.

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Дослідники підрахували, що повністю вакциновані люди мали приблизно на 50-60% знижений ризик зараження, включаючи безсимптомну інфекцію.

Крім того, дві дози щеплення зменшували шанси заразитися після контакту з людиною, яка хворіла на COVID-19: 3,84% проти 7,23%.

Аналіз результатів ПЛР-тестів також свідчить про те, що люди, які пройшли повний курс вакцинації, з меншою ймовірністю можуть передавати вірус, ніж невакциновані.

"Ці результати підтверджують, що обидві дози вакцини забезпечують хороший захист від зараження", – говорить професор Пол Елліотт з Імперської школи громадського здоров’я.

Водночас медики зауважують, що жодна вакцина не є на 100% ефективною. І ризик зараження існує.

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"Ми знаємо, що деякі подвійно щеплені люди все ще можуть захворіти. Тож, щоб стримати рівень заражень, послаблювати обмеження треба все ще обережно", – зазначив Елліотт.

Лікарі зауважують, що варіант "Дельта" дуже заразний, і ним інфікуються навіть люди, які пройшли повний курс щеплень.

"Ми повинні краще зрозуміти, наскільки заразні повністю вакциновані люди, оскільки це допоможе передбачити ситуацію в найближчі місяці, і наші результати сприяють більш повній картині", – сказав професор Стівен Райлі.

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