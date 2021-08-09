Вакцинація проти COVID-19 знижує ризик тяжкого перебігу хвороби в 15 разів – МОЗ

Серед людей, у яких виявили COVID-19, лише 0,7% були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Про це свідчать попередні дані аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні з 10 травня по 3 серпня 2021 року, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби", – стверджують у міністерстві.

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За даними МОЗ, станом на 3 серпня серед 24 442 госпіталізованих з COVID-19 лише 95 людей були повністю вакциновані. Це складає відповідно 0,39% від усіх випадків госпіталізації.

Всього на цей час було зареєстровано 99 583 випадків захворювання українців на COVID-19. 662 з них, або 0,66%, були щеплені двома дозами.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Водночас у міністерстві наголошують, що це попередні дані, і вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.

Як у МОЗ рахували показники?

Станом на 03 серпня повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих – 0.7% вакцинованих.

Тоді ризик захворіти у невакцинованих є у [(100%-0.7%)/(100% – 5.6%)]/(0.7%/5.6%) = 8.42 разів більшим.

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Аналогічно, ризик захворіти з подальшою госпіталізацією у невакцинованих є у [(100%-0.4%)/(100% – 5.6%)]/(0.4%/5.6%) = 14.77 разів більшим.

Нагадаємо, в Україні щеплюють проти COVID-19 чотирма препаратами: Moderna, AstraZeneca, Pfizer та Sinovac.

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