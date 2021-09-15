В Україні за два тижні смертність від COVID-19 зросла на 41% – НАН

Темпи поширення захворюваності на COVID-19 в країні суттєво прискорилися за останні два тижні.

В кінці вересня в Україні прогнозують більше 5 тисяч захворювань на COVID-19 в день, йдеться в повідомленні Національної академії наук України.

Середня кількість нових виявлень випадків COVID-19 в Україні збільшилася вдвічі, а смертність збільшилась на 41%. Також зросла захворюваність серед дітей.

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Основні епідемічні показники та їх 7-денні усереднення. Порівняння з аналогічними показниками у 2020 році. Летальні випадки позначено за правою шкалою

"Основні епідемічні параметри (кількість нових виявлень, смертей та госпіталізацій), які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання", – йдеться у звіті науковців.

Середня кількість нових випадків на COVID-19 в Україні збільшилася до 2 950 на день. Це вдвічі більше, ніж два тижні тому.

В Україні за останній тиждень реєструється на день 58 смертей від COVID-19. За два тижні збільшення летальних випадків сягнуло 41%.

В подальшому вчені прогнозують зростання показників захворюваності. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3 638 протягом тижня 15-21 вересня 2021 року та 5 208 – протягом тижня 22-28 вересня 2021 року.

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Прогнозні значення кількості нових випадків для України з урахуванням тижневої мінливості. Крапками позначено дані спостережень станом на 14.09.2021 р., лінією – модельні обчислення для періоду калібрування (25.03.2020 р. – 13.09.2021 р.) та для прогнозного періоду

З початком навчального року фіксується зростання випадків захворювання серед дітей. Їхня частка в загальній статистиці COVID-19 вперше склала 10%.

Вчені напряму пов’язують це за офлайн навчанням в школах.

"Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах", – йдеться в повідомленні НАН.

Найгірша ситуація з розповсюдженням короновірусної хвороби – на заході країни.

Високий рівень захворюваності зареєстрований в Чернівецькій області.

У Львівській, Волинській та Тернопільській областях наразі спостерігаються великі темпи зростання кількості випадків COVID-19.

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