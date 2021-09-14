Третя бустерна доза вакцини проти COVID-19 потрібна не всім – вчені

Не всім людям потрібне щеплення третьою дозою вакцини проти COVID-19.
До відповідних висновків дійшли науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США (FDA).
Вони не підтримують ідею масового щеплення бустерною дозою, повідомляє Reuters з посиланням на статтю науковців у Lancet.
Науковці стверджують, що наразі є лише свідчення про користь третього уколу для людей з ослабленим імунітетом.
"З наявних даних ми не бачимо потреби щепити все населення додатковою третьою дозою, адже рівень їхнього імунного захисту проти вірусу залишається достатньо високим", – зазначають автори статті.
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Часте застосування чи короткі проміжки між другою і третьою дозою також несуть певні ризики, вважають фахівці. Вони застерегли про невелику ймовірність розвитку міокардиту (запалення серцевого м’яза) та синдром Гієна -Барре після щеплень окремими вакцинами.
Однак науковці наголосили на очевидних перевагах імунного захисту від вакцин, порівняно з можливими ризиками побічних реакцій. Тим паче, що ризик розвитку міокардиту після захворювання на COVID-19 вищий, ніж від вакцинації.
Автори статті зазначили, що більший захист від нових мутацій і штамів вірусу становитиме вакцинація тих громадян, які ще не отримали жодної дози.
Наразі додаткову третю дозу застосовують в Ізраїлі для груп ризику.
Нагадаємо, що в Україні, за словами головного санітарного лікаря, наразі не планують застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19.
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