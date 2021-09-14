Третя бустерна доза вакцини проти COVID-19 потрібна не всім – вчені

Не всім людям потрібне щеплення третьою дозою вакцини проти COVID-19.

До відповідних висновків дійшли науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Адміністрації з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Вони не підтримують ідею масового щеплення бустерною дозою, повідомляє Reuters з посиланням на статтю науковців у Lancet.

Реклама:

Науковці стверджують, що наразі є лише свідчення про користь третього уколу для людей з ослабленим імунітетом.

"З наявних даних ми не бачимо потреби щепити все населення додатковою третьою дозою, адже рівень їхнього імунного захисту проти вірусу залишається достатньо високим", – зазначають автори статті.

Фото: niphon/Depositphotos

Часте застосування чи короткі проміжки між другою і третьою дозою також несуть певні ризики, вважають фахівці. Вони застерегли про невелику ймовірність розвитку міокардиту (запалення серцевого м’яза) та синдром Гієна -Барре після щеплень окремими вакцинами.

Однак науковці наголосили на очевидних перевагах імунного захисту від вакцин, порівняно з можливими ризиками побічних реакцій. Тим паче, що ризик розвитку міокардиту після захворювання на COVID-19 вищий, ніж від вакцинації.

Автори статті зазначили, що більший захист від нових мутацій і штамів вірусу становитиме вакцинація тих громадян, які ще не отримали жодної дози.

Наразі додаткову третю дозу застосовують в Ізраїлі для груп ризику.

Реклама:

Нагадаємо, що в Україні, за словами головного санітарного лікаря, наразі не планують застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.