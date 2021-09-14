Статистика вакцинованих проти COVID-19 вчителів може бути неточною – санлікар

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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14 вересня 2021

Показники кількості вакцинованих освітян у школах можуть бути неточними, оскільки немає єдиної електронної системи для збору цих даних.

Про це заявив Ігор Кузін, головний санітарний лікар в інтерв’ю "LIGA.Life".

Наразі інформацію збирають директори шкіл, які просять працівників повідомляти про свою вакцинацію проти COVID-19. 

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"Похибка є можливою. Коли людина з групи ризику вакцинується, може обрати будь-який майданчик для вакцинації. Інколи вона може не сказати, що є працівником освіти, і в електронній системі її освітянином не позначать.

Тому єдиний шлях отримати інформацію – через керівників закладів освіти. Вони і нестимуть відповідальність за гарантування безпечних умов освітнього процесу", – зазначив Ігор Кузін.

  Фото: oksun70/Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я заохочує і підтримує вакцинацію педагогічних працівників у школах. За його словами, вчителі є найбільш важливою групою ризику для міністерства наразі.

 Проте Кузін наголосив, що примус до розголошення вакцинального статусу людини є протизаконним.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляв, що в Україні немає законодавчих підстав не допускати невакцинованих освітян до місця роботи.

Також нещодавно головний санітарний лікар анонсував суворіші перевірки документів про протипокази до вакцинації, які надають освітяни. 

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Нагадаємо, уряд змінив правила роботи закладів освіти при карантинних обмеженнях. 

Відтепер у "жовтій зоні" дозволятимуть працювати закладам освіти, в яких 80% і більше працівників вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19. 

У "червоній" працювати офлайн будуть лише школи, в яких провакциновано на 100% всіх працівників закладу.

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