Статистика вакцинованих проти COVID-19 вчителів може бути неточною – санлікар

Показники кількості вакцинованих освітян у школах можуть бути неточними, оскільки немає єдиної електронної системи для збору цих даних.

Про це заявив Ігор Кузін, головний санітарний лікар в інтерв’ю "LIGA.Life".

Наразі інформацію збирають директори шкіл, які просять працівників повідомляти про свою вакцинацію проти COVID-19.

"Похибка є можливою. Коли людина з групи ризику вакцинується, може обрати будь-який майданчик для вакцинації. Інколи вона може не сказати, що є працівником освіти, і в електронній системі її освітянином не позначать.

Тому єдиний шлях отримати інформацію – через керівників закладів освіти. Вони і нестимуть відповідальність за гарантування безпечних умов освітнього процесу", – зазначив Ігор Кузін.

Фото: oksun70/Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я заохочує і підтримує вакцинацію педагогічних працівників у школах. За його словами, вчителі є найбільш важливою групою ризику для міністерства наразі.

Проте Кузін наголосив, що примус до розголошення вакцинального статусу людини є протизаконним.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляв, що в Україні немає законодавчих підстав не допускати невакцинованих освітян до місця роботи.

Також нещодавно головний санітарний лікар анонсував суворіші перевірки документів про протипокази до вакцинації, які надають освітяни.

Нагадаємо, уряд змінив правила роботи закладів освіти при карантинних обмеженнях.

Відтепер у "жовтій зоні" дозволятимуть працювати закладам освіти, в яких 80% і більше працівників вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19.

У "червоній" працювати офлайн будуть лише школи, в яких провакциновано на 100% всіх працівників закладу.

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