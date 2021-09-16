Чи може дитина з нежиттю відвідувати школу або садок? Роз'яснення МОЗ

У більшості випадків легкий кашель або нежить, зокрема залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування садочків чи шкіл.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook та пояснило, у яких випадках дитині з нежитем не варто відвідувати освітній заклад.

"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:

висока температура,

безперервний кашель,

в’ялість та загальна слабкість,

втрата або зміна нюху або смаку.

Фото: Igor Vetushko/Depositphotos

"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.

Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

МОЗ також рекомендує дітям і працівникам освітніх закладів щорічно вакцинуватися проти грипу.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, кому і як потрібно вакцинуватися проти грипу.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.