Чи може дитина з нежиттю відвідувати школу або садок? Роз'яснення МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 вересня 2021

У більшості випадків легкий кашель або нежить, зокрема залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказанням для відвідування садочків чи шкіл. 

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook та пояснило, у яких випадках дитині з нежитем не варто відвідувати освітній заклад.

"Якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19", – йдеться у повідомленні.

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МОЗ закликає не відпускати дітей до закладів освіти, якщо у них є такі симптоми:

  • висока температура,
  • безперервний кашель,
  • в’ялість та загальна слабкість,
  • втрата або зміна нюху або смаку.
 Фото: Igor Vetushko/Depositphotos

"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок", – наголошують у міністерстві.

Щоб повернутися до навчання, дитина має бути активною, добре почуватися і мати температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

МОЗ також рекомендує дітям і працівникам освітніх закладів щорічно вакцинуватися проти грипу.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, кому і як потрібно вакцинуватися проти грипу.

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